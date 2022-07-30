OBI продала свой российский бизнес за 1 евро

Компания OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за один евро, контрольный пакет сети получил бизнесмен Йозеф Лиокумович.

«Немецкая OBI GmH 27 июля подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц российской сети DIY –магазинов OBI. На первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% – бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Сумма сделки символическая ... она составила 1 евро», – пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к разным сторонам сделки.

По данным другого источника газеты, Лиокумович много лет дружит с семьей Хауб, которая через Tengelmann Group владеет немецкой OBI GmH: когда она уже была готова списать свой российский бизнес, он мог предложить свои услуги. OBI, по его словам, будет самым маленьким из его бизнесов. Подробности он не уточняет, сообщая лишь, что «все остальные его компании работают за рубежом».

Ранее СМИ называли Лиокумовича представителем австрийской группы компаний Supernova, которая специализируется на управлении торгово-развлекательными центрами в Центральной и Восточной Европе. В ее портфеле порядка 60 таких объектов в Австрии, Германии, Польше, Румынии, Хорватии и других странах.

Компания OBI сообщила о закрытии всех магазинов в России и прекращении деятельности в стране 17 марта на фоне спецоперации на Украине. Также появилась информация, что новым владельцем гипермаркетов могут стать структуры холдинга Asadel, которые развивают по франшизе бренд OBI в Казахстане.

После этого пресс-служба «ОБИ-Россия» сообщила, что магазин в ТЦ «Авиапарк» откроется 27 апреля, остальные торговые точки в Москве и Петербурге заработают к 1 мая, а к 11 мая – вновь запустят все оставшиеся гипермаркеты в регионах.

27 апреля в Москве на Ходынском поле вновь открылся гипермаркет сети OBI.