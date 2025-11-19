Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Британия обвинила российское судно «Янтарь» в «лазерной атаке»
Министр обороны Британии Джон Хили заявил о якобы зафиксированном факте применения российским судном «Янтарь» лазеров против пилотов Королевских ВВС.
По его словам, «это произошло во время захода корабля на границу территориальных вод Британии», когда британские военные наблюдали за передвижением судна с помощью фрегата ВМС и самолетов-разведчиков P8, передает RTVI.
«Янтарь направил лазеры на наших пилотов. Эти действия крайне опасны», – заявил Хили. По словам министра, такой инцидент произошел впервые, несмотря на то, что «судно фиксируется в территориальных водах Британии уже второй раз за год».
«Мое послание России и [президенту России Владимиру] Путину таково: мы вас видим. Мы знаем, что вы делаете. И если «Янтарь» на этой неделе пойдет на юг, мы готовы», – добавил он.
Британское минобороны отмечает, что «Янтарь» мог быть отправлен для «сбора разведданных и картографирования подводных кабелей», однако конструкция судна «позволяет ему воздействовать на подводную инфраструктуру Британии и ее союзников». Хили также заявил, что любые действия, создающие помехи или угрозу пилотам британских военных самолетов, расцениваются как серьезная опасность.
В ответ на инцидент вокруг «Янтаря» британские военные, по информации министра, приняли меры по усилению наблюдения за российским судном и подготовились к возможному изменению его маршрута. Хили подчеркнул, что детали предпринимаемых мер не будут раскрыты.
Издание Financial Times писало, что разведывательный корабль «Янтарь» стал предметом беспокойства НАТО из-за подозрений в проведении подводных шпионских операций около критически важной инфраструктуры Европы.