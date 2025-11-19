Британия обвинила российское судно «Янтарь» в «лазерной атаке»

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, «это произошло во время захода корабля на границу территориальных вод Британии», когда британские военные наблюдали за передвижением судна с помощью фрегата ВМС и самолетов-разведчиков P8, передает RTVI.

«Янтарь направил лазеры на наших пилотов. Эти действия крайне опасны», – заявил Хили. По словам министра, такой инцидент произошел впервые, несмотря на то, что «судно фиксируется в территориальных водах Британии уже второй раз за год».

«Мое послание России и [президенту России Владимиру] Путину таково: мы вас видим. Мы знаем, что вы делаете. И если «Янтарь» на этой неделе пойдет на юг, мы готовы», – добавил он.

Британское минобороны отмечает, что «Янтарь» мог быть отправлен для «сбора разведданных и картографирования подводных кабелей», однако конструкция судна «позволяет ему воздействовать на подводную инфраструктуру Британии и ее союзников». Хили также заявил, что любые действия, создающие помехи или угрозу пилотам британских военных самолетов, расцениваются как серьезная опасность.

В ответ на инцидент вокруг «Янтаря» британские военные, по информации министра, приняли меры по усилению наблюдения за российским судном и подготовились к возможному изменению его маршрута. Хили подчеркнул, что детали предпринимаемых мер не будут раскрыты.

Издание Financial Times писало, что разведывательный корабль «Янтарь» стал предметом беспокойства НАТО из-за подозрений в проведении подводных шпионских операций около критически важной инфраструктуры Европы.