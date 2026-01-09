После гибели семи человек в ДТП в Волгоградской области возбудили дело

В Волгоградской области после аварии с семью жертвами возбудили уголовное дело

Tекст: Мария Иванова

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погибли семь человек, передает ТАСС.

Авария произошла вечером 8 января на 763-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области. В столкновении участвовали три автомобиля: грузовой DAF с полуприцепом, УАЗ и ВАЗ.

Как сообщили в региональном МВД, уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек. Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы. В результате ДТП семь человек из УАЗа погибли на месте, среди них – 17-летняя девушка, все они были сотрудниками одного предприятия.

По данным прокуратуры, причиной аварии стал выезд грузовика DAF на встречную полосу из-за лопнувшего колеса. Двое пострадавших отказались от госпитализации, сообщает администрация Волгоградской области.

Губернатор Андрей Бочаров поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, а также провести тщательную проверку обстоятельств происшествия и принять меры по обеспечению безопасности на трассе.

