Медведев назвал похищение Мадуро вселенской катастрофой для мира
Начало года ознаменовалось резонансным похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что стало новой острой точкой в отношениях между США и странами Латинской Америки, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Год начался бурно, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя международную повестку в своем Telegram-канале.
«Конечно, это хамство и мерзость, или, выражаясь красиво, вселенская катастрофа в сфере международных отношений», – написал он и предположил, что США «либо отпустят» венесуэльского лидера, либо он «станет новым латиноамериканским Манделой». По его мнению, имя Мадуро может войти в историю Южной Америки наряду с Боливаром и Чавесом.
Медведев считает, что ситуация вокруг Венесуэлы осложнится, если власти страны откажутся делиться нефтью с американцами. Он выразил сомнение в необходимости наземной операции для нынешней администрации США, отметив, что Сенат уже ограничил возможности президента США Дональда Трампа, а такая операция «будет куда более кровавой, чем похищение Мадуро».
Затронув тему санкций против России, Медведев подчеркнул, что санкционная политика США продолжится вне зависимости от политической конъюнктуры. «Россию будут склонять к компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы», – заявил он, добавив, что Москва выстоит и в этот раз.
Обсуждая историю с танкером «теневого флота», Медведев отметил, что судно запросило временный российский флаг из-за американских санкций, но способ был выбран неудачный. Он подчеркнул, что действия США – это «преступный захват гражданского судна», а отвечать на них стоит «не в рамках Конвенции по морскому праву».
Подводя итог, Медведев отметил, что с начала года международные отношения превратились в «форменный Бедлам», а «опасным психам требуется или смирительная рубашка, или укол галоперидола», напомнив о необходимости жёсткой политики на фоне обострения мировой ситуации.
Медведев отметил, что попытки европейских стран оправдать действия США против Венесуэлы ссылками на «нелегитимность» Николаса Мадуро являются проявлением двойных стандартов.