В Тбилиси заявили об обмане европейцев обещанием победы Украины
Европейских налогоплательщиков лишили миллиардов несбыточными обещаниями победы Украины над Россией, заявил экс-начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В итоге НАТО фактически теряет свои функции, а сегодняшнюю Европу Евросоюз довел до катастрофы», – сказал он.
По его словам, «среди европейских стран очевиден рост желания защищать собственные суверенитет и независимость в условиях системного экономического и социального кризисов».
«Информационная кампания под лозунгом «Украина побеждает, Россия проигрывает» обошлась европейским налогоплательщикам в миллиарды, и в то же время граждане ежедневно видят реальные результаты войны», – заявил Леван Николеишвили.
«На фоне военных действий между Россией и Украиной Евросоюз не смог обеспечить стабильность, а наоборот, сам превратился в актора обострения кризиса. Европейские лидеры находятся в конфронтации с главным стратегическим партнером – США, а НАТО фактически теряет функции гаранта коллективной безопасности. Реальную стабильность могут обеспечивать те страны, которые не принадлежат к военным и экономическим блокам и независимо развиваются политически, экономически и энергетически», – отметил бывший начальник Генштаба, являющийся сторонником нейтралитета Грузии.