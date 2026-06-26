Tекст: Дарья Григоренко

Представитель российских силовых структур подтвердил информацию об успешном поражении объекта. «В результате нашего огневого воздействия по командным пунктам противника в поселке Белый Колодезь существенные потери понесли украинские пограничники. В частности, был уничтожен начальник отделения десятого пограничного отряда А. Минько», – сообщил источник, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Министерство обороны России сообщило об ударе по украинскому пограничному отряду в районе Белого Колодезя.

В июне армия противника понесла значительные потери в Харьковской области от дальнобойных атак.

В конце прошлого года российские силовики ликвидировали командира взвода 22-й механизированной бригады ВСУ на данном направлении.