Стало известно о росте поставок военных грузов на Украину из Молдавии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко сообщил, что ВСУ усилили поставки военных грузов от стран НАТО через реку Днестр на границе с Молдавией, передает РИА «Новости».

По его словам, «за последнее время вооружённые формирования Украины значительно нарастили переброску военных грузов из Молдавии через реку Днестр. В частности, в ночное время суток из населенного пункта Косэуць идут поставки так называемой натовской »помощи« в населенные пункты Ямполь и Пороги Винницкой области», – отметил Марочко.

Эксперт добавил, что для увеличения объемов поставок украинские инженеры построили понтонные переправы через реку. Отмечается, что аналогичная активность была выявлена и в Одесской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил о превращении Румынии в основное звено поставок оружия на Украину с использованием территории Молдавии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о фактическом превращении Молдавии в логистическую базу снабжения украинских вооруженных сил.