Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска нанесли удары по подразделениям Вооружённых сил Украины на Харьковском направлении, сообщает Telegram-канал МО. По данным ведомства, поражения были нанесены подразделениям механизированной бригады, штурмового полка и теробороны ВСУ в районах Меловое и Волчанск Харьковской области. Потери украинской стороны оцениваются до 170 военнослужащих, также уничтожены танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных, десантно-штурмовых и беспилотных бригад ВСУ в районах Варачино, Храповщина, Юнаковка, Могрица, Садки и Кондратовка Сумской области.

На направлении группировки «Запад» отмечено продвижение по переднему краю, а также поражение двух механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ и теробороны под Купянском, Петровским Харьковской области и Торским Донецкой Народной Республики. Потери украинских формирований составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения группировки «Юг» сообщили об освобождении населённого пункта Белая Гора Донецкой Народной Республики. В результате ударов по украинским войскам под Северском, Дроновкой, Закотным, Иванопольем, Платоновкой и Константиновкой Донецкой Народной Республики украинская сторона лишилась до 165 военнослужащих, танка, трёх боевых бронированных машин, шести автомобилей и артиллерийского орудия. Дополнительно уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение формированиям трёх механизированных, трёх штурмовых, воздушно-десантной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в различных районах Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Общие потери украинских сил составили до 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также взяли под контроль населенный пункт Предтечино в ДНР.