Минобороны: Российские войска нанесли удары по аэродромам и цехам ВСУ на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны говорится, что удары пришлись по множественным направлениям, включая Харьковское, где войска «Север» нанесли поражение ВСУ, уничтожив до 70 военнослужащих и технику.

На других участках, таких как Донецкая и Харьковская области, подразделения «Запад» и «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся удары по бригадам ВСУ. Потери противника включали до 240 военнослужащих, бронетехнику и артиллерию. В Донецкой народной республике подразделения группировок «Центр» и «Восток» также продвинулись вперед, увеличив давление на оборону ВСУ, подчеркнули в ведомстве.

Министерство сообщило о сбитии 141 беспилотного летательного аппарата и четырех управляемых бомб JDAM производства США системами ПВО. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска осуществили удары по 151 объекту, включающему скопления живой силы и техники как украинских, так и иностранных наемников.

На Херсонском и Запорожском направлениях группировка «Днепр» нанесла ущерб силе и технике ВСУ, уничтожив 90 военнослужащих и несколько единиц техники. С момента начала специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожено большое количество военной техники и живой силы противника.

Ранее глава Харьковской гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что российские войска освободили порядка 70 населенных пунктов в Харьковской области, из которых 10 были освобождены с начала 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы взяли под контроль более километра берега реки Оскол, укрепляя свои позиции в этом районе. Также сообщалось, что российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области.