В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
Российские силы взяли под контроль более километра берега реки Оскол
Российские войска взяли под контроль более 1 км берега реки Оскол
Российские военнослужащие продвинулись в Харьковской области, взяв под огневой контроль берег реки Оскол и уничтожив три опорных пункта ВСУ.
Российские военнослужащие взяли под огневой контроль более одного километра берега реки Оскол в Харьковской области, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что это произошло в результате продвижения на нескольких участках фронта под Купянском. В ходе боевых действий были также уничтожены три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам Марочко, российские силы улучшили свое тактическое положение, продвинувшись на 700 метров восточнее населенного пункта Фиголевка. В районе Новомлынск – Петровка уничтожены украинские опорные пункты и взята под контроль береговая линия реки Оскол.
В населенном пункте Долгенькое российские бойцы разрушили пункт управления беспилотниками, что привело к потерям со стороны ВСУ, которые составили примерно 10 военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области. Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском. Сообщалось, что ВСУ задействовали заключенных для участия в боевых действиях под Купянском.