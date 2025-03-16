После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».51 комментарий
ВС России освободили 70 населенных пунктов в Харьковской области
Российские военные освободили 70 населенных пунктов в Харьковской области
Российские войска освободили порядка 70 населенных пунктов в Харьковской области, из которых 10 были освобождены с начала 2025 года, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
Как передает ТАСС, Ганчев сообщил, что с начала 2025 года российские войска освободили десять населенных пунктов в Харьковской области. Всего, по его словам, в регионе были освобождены порядка 70 населенных пунктов, из которых 34 находятся под административным контролем Харьковской ВГА.
Ганчев рассказал, что в 34 населенных пунктах администрация может на постоянной основе поддерживать население, доставляя гуманитарные грузы. В то же время в серой зоне остаются 10 населенных пунктов, откуда осуществляется эвакуация населения.
Он отметил, что на территории, контролируемой администрацией, проживает около 1,5 тыс. человек, главным образом в Купянском районе. Количество постоянно меняется из-за миграции: одни жители покидают район на зиму, другие прибывают.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали позиции российских войск под Купянском, что стало частью продолжающегося конфликта в регионе. Российские силы взяли под контроль более километра берега реки Оскол, укрепляя свои позиции в этом районе. Также сообщалось, что российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области.