Российские военные освободили 70 населенных пунктов в Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Ганчев сообщил, что с начала 2025 года российские войска освободили десять населенных пунктов в Харьковской области. Всего, по его словам, в регионе были освобождены порядка 70 населенных пунктов, из которых 34 находятся под административным контролем Харьковской ВГА.

Ганчев рассказал, что в 34 населенных пунктах администрация может на постоянной основе поддерживать население, доставляя гуманитарные грузы. В то же время в серой зоне остаются 10 населенных пунктов, откуда осуществляется эвакуация населения.

Он отметил, что на территории, контролируемой администрацией, проживает около 1,5 тыс. человек, главным образом в Купянском районе. Количество постоянно меняется из-за миграции: одни жители покидают район на зиму, другие прибывают.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали позиции российских войск под Купянском, что стало частью продолжающегося конфликта в регионе. Российские силы взяли под контроль более километра берега реки Оскол, укрепляя свои позиции в этом районе. Также сообщалось, что российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области.