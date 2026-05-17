Tекст: Дмитрий Зубарев

Мирошник заявил, что территориальные центры комплектования на Украине будут усиливать работу по призыву граждан, передает РИА «Новости». Он уверен, что западные страны не станут препятствовать жестким методам мобилизации.

«ТЦК будут только усиливать свой функционал. Будет уменьшаться количество категорий населения, которые получают либо отсрочку, либо не попадут под призыв. Они постоянно будут увеличивать количество людей, которых нужно отправить в военное формирование. Никакого возражения со стороны Запада это не вызовет, им абсолютно плевать на славянских людей, которые уничтожаются, утилизируются», – подчеркнул дипломат.

Киевские власти испытывают серьезный дефицит кадров в армии. При этом действия сотрудников военкоматов регулярно провоцируют общественные скандалы. В Сети массово появляются кадры силовой мобилизации, где мужчин избивают и насильно сажают в микроавтобусы. Граждане призывного возраста пытаются избежать службы, скрываясь в домах, поджигая здания военкоматов или нелегально покидая страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве сотрудники ТЦК насильно мобилизовали двоих пассажиров рейсового автобуса.

В начале мая военкомы увели украинца прямо из незапертого частного дома.

В конце апреля группа молодых людей в Одессе отбила прохожего у сотрудников военкомата на улице.