Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Литва объявила полигоны у границы с Россией проектами нацважности
Литва признала строительство полигонов у границы с Россией государственной важностью
Сейм Литвы объявил строительство двух военных полигонов у границы с Россией проектами государственной важности для решения проблемы нехватки территорий для учений.
Сейм Литвы принял решение о том, чтобы проекты строительства двух новых полигонов у границы с Россией были объявлены проектами государственной важности, передает ТАСС. На пленарном заседании парламента за принятие соответствующего закона проголосовали 94 депутата, один воздержался, а шестеро высказались против. Эти полигоны расположены в Таурагском и Шилальском районах, что на западе страны, недалеко от Калининградской области России.
Министр обороны Лауринас Касчюнас заявил, что в связи с увеличением числа призывников, резерва и прибытием новых подразделений НАТО армия испытывает дефицит территорий для проведения учений. Два новых полигона, рассчитанных на тренировки до уровня батальона, должны частично решить эту проблему. Статус проектов государственной важности позволит ускорить юридические процедуры, необходимые для их реализации.
Изначально планировалось выделить под полигоны 4304 и 2677 гектаров в Таурагском и Шилальском районах соответственно, но после протестов местных жителей территория была уменьшена на 13%. Жители опасались за безопасность, выражали недовольство ограничением доступа к лесам и снижением стоимости земли и недвижимости в регионе. Командование согласилось пойти на уступки и уменьшить площадь полигонов.
Эти полигоны будут использоваться для маневров, но не для боевых стрельб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва решила денонсировать договор с Россией о торговом судоходстве, считая его более неактуальным. Министерство обороны Литвы и комитет Сейма подготовили законопроект, запрещающий прием на военную службу лиц с российским, белорусским и китайским гражданством, так как эти граждане представляют угрозу национальной безопасности.