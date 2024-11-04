Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.4 комментария
Литва запретит военную службу гражданам с российским паспортом
Литва запретит прием в армию жителей с российским, белорусским и китайским гражданством
Минобороны Литвы и комитет Сейма подготовили законопроект, запрещающий прием на военную службу лиц с российским, белорусским и китайским гражданством, считая их угрозой национальной безопасности.
Литовское правительство намерено принять меры по ограничению военной службы для жителей страны с российским, белорусским или китайским гражданством, передает ТАСС. Законопроект, разработанный Министерством обороны Литвы и комитетом Сейма по национальной безопасности и обороне, запрещает таким лицам поступать на военную службу. Лица, которые приобрели гражданство России, Белоруссии или Китая во время службы, будут уволены из армии.
Министр обороны Лауринас Касчюнас подчеркнул, что лица, имеющие гражданство этих стран, не должны служить в армии. Он заявил: «Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии». Этот шаг связан с тем, что Россия, Белоруссия и Китай считаются государствами, представляющими угрозу национальной безопасности Литвы.
В соответствии с законопроектом, связи с этими странами являются фактором риска для военнослужащих Литвы. Литовским военным уже запрещено посещать Россию, Белоруссию и Китай не в рабочих целях. Предложенные меры призваны укрепить национальную безопасность страны и минимизировать внешние угрозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве решили денонсировать договор с Россией о торговом судоходстве, что стало очередным шагом в ухудшении двусторонних отношений. На фоне напряженности с Россией, в Литве также приняли решение снести недостроенный Дом Москвы, который был символом российско-литовского сотрудничества. На политической арене Литвы произошла катастрофа для клана, известного своей враждебностью к России, что стало результатом их неудачной политики и действий против российско-литовских связей.