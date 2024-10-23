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    БРИКС возвращает миру свободную торговлю
    Лукашенко о ядерных амбициях Киева: Россия ударит так, что Украина исчезнет
    Эвакуированные Украиной люди начали возвращаться на неподконтрольные Киеву территории
    Россияне поглумились над «Дождем» за поиск негатива в Казани в дни саммита БРИКС
    Лукашенко назвал цель вбросов о войсках КНДР на стороне России
    Захарова дала совет британским дипломатам с их неоколониальными замашками
    Путин подарил «купюру БРИКС» Набиуллиной
    Литва решила денонсировать договор с Россией о торговом судоходстве
    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

    3 комментария
    23 октября 2024, 21:25 • Новости дня

    Литва решила денонсировать договор с Россией о торговом судоходстве

    Литва решила денонсировать соглашение с Россией о торговом судоходстве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Литвы одобрило денонсацию соглашения с Россией о торговом судоходстве, подписанного в 1993 году, из-за невозможности дальнейшего сотрудничества, сообщила пресс-служба кабинета министров Литвы.

    Документ, инициированный министерством сообщений и транспорта Литвы, будет передан на утверждение в Сейм республики, передает ТАСС.

    В представлении ведомства указано, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество между Литвой и Россией практически остановлено и продолжение соглашения более нецелесообразно. В связи с этим было предложено денонсировать договор, подписанный Вильнюсом и Москвой в 1993 году и вступивший в силу в 1994 году.

    23 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Варшава испугалась создания платежной системы БРИКС

    Польша выразила опасения из-за возможного создания БРИКС глобальной платежной системы

    Варшава испугалась создания платежной системы БРИКС
    @ Fot. Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польские власти выражают опасения по поводу возможных экономических решений на саммите БРИКС в Казани, которые могут включать создание новой глобальной платежной системы в обход Запада, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире канала TVP Info.

    «Я боюсь лишь того, как бы там не дошло до слишком далеко идущих договоренностей в области экономики», – сказал польский дипломат.

    Он отметил, что одной из таких договоренностей может стать создание новой платежной системы, позволяющей осуществлять взаиморасчеты в обход Запада, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует создать новую платежную систему стран БРИКС, которая будет значительно лучше системы SWIFT, от которой Запад отключил Россию.

    Президент Владимир Путин сообщил, что члены БРИКС разрабатывают обмен финансовой информацией между центральными банками, который станет аналогом SWIFT.

    На Деловом форуме БРИКС в Москве участники получили промо-карты BRICS Pay с балансом в 500 рублей, предназначенные для оплаты товаров через QR-код.

    Коментарии (16)
    23 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    Анонсировано начало серийного производства самолетов МС-21 и Superjet New

    Ростех начнет серийное производство МС-21 в 2025 году, Superjet New в 2026 году

    Анонсировано начало серийного производства самолетов МС-21 и Superjet New
    @ Эрик РоманенкоТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года, несмотря на сложности с ключевой ставкой.

    Госкорпорация «Ростех» планирует начать серийное производство самолета МС-21 с 2025 года, а полностью импортозамещенного самолета Superjet New – с 2026 года, сообщает ТАСС. Эту информацию предоставил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов во время пленарного заседания Совета Федерации. Он заявил: «Уже начиная со следующего года мы начнем выпускать серийно МС-21 и в 2026 году начнет выпускаться серийно Superjet New».

    Кроме того, Чемезов выразил обеспокоенность возможным прекращением экспорта высокотехнологичной продукции из-за рекордно высокого уровня ключевой ставки. По его словам, текущие проценты, которые компании вынуждены платить банкам, съедают всю прибыль. Эта ситуация вынуждает Ростех рассматривать прекращение экспорта таких товаров, как самолеты, средства ПВО и корабли, производство которых занимает более года.

    Чемезов также отметил, что высокая ключевая ставка является серьезным препятствием для роста промышленности. Он подчеркнул, что при таких условиях использование заемных средств становится невыгодным для предприятий, что может привести к их банкротству. По его словам, даже торговля оружием не обеспечивает такой прибыли, чтобы покрыть проценты более чем в 20%, и экспорт высокотехнологичной продукции уже начинает снижаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21, премьер-министр Михаил Мишустин предложил полностью заменить используемое авиакомпаниями программное обеспечение на отечественные разработки, а холдинг «Росэлектроника» создал замену производимым в США электронным компонентам связи для российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21.

    Коментарии (16)
    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    23 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Собчак через суд выселила мужчину из московской квартиры

    Московский суд выселил мужчину из квартиры по иску Ксении Собчак

    Собчак через суд выселила мужчину из московской квартиры
    @ Белкин Алексей/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Ксении Собчак, лишив мужчину права пользования квартирой.

    По информации пресс-службы суда, иск Собчак против мужчины по фамилии Соколов удовлетворен, решением суда мужчина лишен права пользования квартирой, передает РИА «Новости».

    «Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета», – отметили в пресс-службе суда.

    Судебное решение предусматривает, что Соколов обязан покинуть квартиру и его регистрация в данном жилом помещении была аннулирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Собчак заявляла о планах подать в суд на телеканал НТВ после выхода фильмов «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни». В начале года суд оштрафовал блогера и телеведущую за нарушение правил банкротства на 10 тыс. рублей.

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    23 октября 2024, 11:06 • Новости дня
    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию

    Южнокорейская разведка сообщила о прибытии 1,5 тыс. северокорейских военных в Россию

    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Северная Корея направила около 1,500 военнослужащих спецназа на обучение в восточную Россию, что свидетельствует о наращивании военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами в контексте конфликта на Украине, пишет американская The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея отправила в Россию около 1,5 тыс. спецназовцев для участия в тренировках. Информацию предоставила основная разведывательная служба Южной Кореи. По мнению американского издания, это происходит на фоне усиления военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами, такими как Иран, в поддержку военных действий на Украине.

    По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, российские военно-морские суда переправили северокорейских военнослужащих в Россию в этом месяце. В ближайшем будущем Пхеньян планирует отправить до 12 тыс. солдат для оказания помощи Москве. Этот шаг подтверждает стремление России наладить более тесное взаимодействие с Северной Кореей в рамках своей международной политики, пишет WSJ.

    Кроме того, источники WSJ подчеркивают, что подобное сотрудничество может сигнализировать о намерении России расширить свои военные возможности и укрепить альянсы на международной арене. Это также свидетельствует о стратегической важности восточных регионов России в контексте глобальных конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Владимир Скачко заявил, что Киев и Сеул при поддержке Запада заранее готовят почву для появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ. Представитель КНДР при ООН опроверг обвинения Южной Кореи и Украины в отправке солдат, назвав их слухами. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские военные не могут подтвердить заявления киевского режима о присутствии войск КНДР на Украине. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон сравнила поведение Южной Кореи и Украины с «невоспитанными собаками, выпестованными США». Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР.

    Коментарии (24)
    23 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Эвакуированные Украиной люди начали возвращаться на неподконтрольные Киеву территории

    Уполномоченный Верховной рады Лубинец сообщил о возвращении беженцев на неподконтрольные территории

    Эвакуированные Украиной люди начали возвращаться на неподконтрольные Киеву территории
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Ольга Иванова

    Внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются на неподконтрольные Киеву территории из-за социально-экономических трудностей на новом месте, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

    Лубинец подчеркнул, что ухудшающаяся социально-экономическая ситуация вынуждает беженцев возвращаться в прифронтовые города и на территории, находящиеся вне контроля Киева, сообщает РИА «Новости».

    «Ситуация ухудшается – у нас уменьшается количество внутренне перемещенных лиц. Из-за социально-экономических трудностей на новом месте они возвращаются на территории (неподконтрольные ВСУ – ред.) и в прифронтовые города! Это вызывает серьезное беспокойство», – привели слова Лубинца журналисты.

    Омбудсмен отметил, что правительство должно быть честным с населением и разъяснять, на какую финансовую помощь могут рассчитывать эвакуированные. Без четкой информации о поддержке ситуация продолжает вызывать серьезное беспокойство у властей.

    Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об обязательной эвакуации из Купянска в связи с ухудшающейся военной ситуацией. Поскольку жители неохотно хотят покидать город, к ним планируется применять жесткие меры.

    Коментарии (17)
    23 октября 2024, 01:54 • Новости дня
    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине

    Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине

    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к завершению «горячей фазы» конфликта, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Как заявил Зеленский в интервью изданию Financial Times, на первом «саммите мира» по Украине, который прошел в швейцарском Бюргенштоке, «увидели, что может быть принято решение по энергетической безопасности», передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    «Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши», – сказал Зеленский. Отвечая на вопрос о том, может ли такое решение «привести к концу горячей фазы» конфликта, он заявил: «Думаю, да».

    Как пишет издание, Зеленский при этом отверг любые разговоры о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Коментарии (26)
    23 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В принятой странами БРИКС на саммите в Казани декларации лишь один из 134 пунктов посвящен Украине, в нем подчеркивается важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предложены инициативы по мирному урегулированию конфликта.

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, страны – участницы объединения напомнили о своих национальных позициях в отношении ситуации на Украине, ранее обозначенных на форумах, таких как Совбез и Генассамблея ООН.

    «Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», – говорится в декларации.

    Напомним, участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении. В ходе саммита президент России Владимир Путин заявил, что страны за время российского председательства в БРИКС укрепили свои связи по всем направлениям. Он также заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества.

    Коментарии (15)
    23 октября 2024, 14:06 • Новости дня
    Володин призвал экстрадировать Чубайса в Россию
    Володин призвал экстрадировать Чубайса в Россию
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса необходимо экстрадировать на родину, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали: вот отдадим [электроэнергетику] частникам – и вот они будут там наращивать мощности. Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом», – сказал Володин, передает ТАСС.

    Он добавил, что приватизировавшие энергетические предприятия лица все потеряли и «пыль глотают до сих пор».

    Спикер Госдумы в связи с этим предложил экстрадицию Чубайса в Россию.

    Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год.

    Президент России Владимир Путин в 2023 году отмечал, что экс-глава «Роснано» Чубайс удрал и прячется, возможно, опасаясь уголовных дел из-за финансовой дыры в компании. В августе 2024 года суд заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт.

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    23 октября 2024, 15:02 • Новости дня
    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»

    Политолог Скачко: Зеленский заявлением об энергетическом «перемирии» пытается повлиять на БРИКС

    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский неслучайно заявил об энергетическом «перемирии» тогда, когда в Казани проходит саммит БРИКС. Таким образом он пытается повлиять на мнение глав государств объединения, а также выставить себя якобы лидером будущей мирной повестки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине.

    «В Киеве ранее признавали, что на Украине уничтожено до 90% тепловой энергогенерации. А впереди зима. Если ВС России нанесут несколько мощнейших ударов, то атомного сегмента может быть недостаточно для удовлетворения всех потребностей», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, «киевским властям не жалко людей, которые могут остаться без тепла и света». Зеленский и его офис больше переживают о том, что «без энергетики остановится тот сегмент промышленности, который работает на войну», уточнил собеседник. «А это приблизит Украину к катастрофе и возможной капитуляции», – полагает эксперт.

    Впрочем, заявлению Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам есть и другое объяснение. Скачко отметил, что оно прозвучало аккурат в то время, когда в Казани собрались лидеры стран БРИКС и гости мероприятия. «Конечно, это заявление Зеленского неслучайно. Понятно, что в столице Татарстана на переговорах различного уровня обсуждают украинский конфликт», – сказал Скачко.

    Он указал на изменение имиджа Украины – от «жертвы» к «агрессору». Это произошло по ряду причин, среди которых нападение ВСУ на Курскую область, а также угрозы Киева прекратить транзит газа и нефти. «На этом фоне Зеленский «гонит волну» и пытается сделать себя лидером будущей мирной повестки», – считает политолог.

    Однако в этой геополитической игре Зеленский рискует оказаться проигравшим. Собеседник сомневается, что тому удастся перехитрить Россию и страны БРИКС. К слову, лидеры объединения уже согласовали позицию по Украине, которая найдет отражение в итоговой декларации казанского саммита. По прогнозам спикера, в документе будет сказано о необходимости политико-дипломатического урегулирования конфликта.

    Военкор Александр Коц в свою очередь назвал враньем заявление Зеленского. «Во-первых, это противоречит «мирному плану» того же самого Зеленского, который он недавно презентовал с большой помпой», – пояснил он. «Во-вторых, мы уже предлагали нечто подобное Киеву, – напомнил Коц. – Сергей Шойгу недавно рассказывал, что Москва готова была принять аналогичное предложение Турции. И что Украина? Сначала вроде согласилась, а потом напала на Курскую область с прицелом на захват Курской АЭС. Ничто не помешает Незалежной снова нас «кинуть».

    «В-третьих, если Зеленский об этом просит – значит, все мы делаем правильно, – добавил военкор. – В-четвертых, энергетический мораторий не только не приблизит «конец горячей фазы войны». Он его значительно отдалит. Потому что в первую очередь энергетика – это кровь ВПК».

    «В-пятых, это сугубо политическое заявление на фоне триумфа саммита БРИКС в России. Киев понял, что теряет повестку, и решил ее возглавить. Дескать, пусть там все обсуждают нашу новую «мирную» инициативу, а не этот ваш новый миропорядок. В общем, с какой стороны ни посмотри, дурно пахнет это ваше энергетическое «перемирие», – заключил Коц.

    Ранее Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию на Украине. По его словам, им может стать взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    «Мы увидели во время первого «саммита мира», что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – сказал Зеленский в интервью Financial Times.

    В августе газета The Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собиралась направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Коментарии (13)
    23 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    СМИ: Заместитель посла Британии напал на журналистов во Внуково

    Shot: Заместитель посла Британии Том Додд вырвал бейдж и толкнул журналистку в московском аэропорту Внуково

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос, пишут СМИ.

    По данным Telegram-канала Shot, по прибытии в российскую столицу вместе с руководителем Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофером Алланом и его заместителем Лоррейн Фасси, Додд проявил агрессию к российским журналистам.

    Инцидент произошел, когда представители российских СМИ в аэропорту попытались задать вопросы британским дипломатам. По информации Shot, Додд вырвал бейдж у одного из них, после чего толкнул девушку с микрофоном, задававшую ему вопрос.

    Кристофер Аллан и Лоррейн Фасси прибыли в Москву для инспекции работы посольства Британии после недавнего скандала с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства.

    В начале октября Секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после инцидента, связанного с вопросами к главе МИД Германии Анналене Бербок. Позже Богданов сообщил о восстановлении полной аккредитации при ООН.

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    23 октября 2024, 02:18 • Новости дня
    Байден захотел «закрыть» Трампа
    Байден захотел «закрыть» Трампа
    @ Chris Emil Janssen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо «закрыть» кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявил действующий глава американского государства Джо Байден.

    Во время выступления в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир Байден заявил: «Нам нужно закрыть его», – передает РИА «Новости».

    Байден считает, что Трампа нужно «в политическом отношении посадить под замок». «Я знаю, это звучит невероятно. Если бы я сказал это пять лет назад, вы бы меня посадили под замок», – приводит его слова ТАСС.

    Байден утверждает, что «на кону» стоит американская демократия. Как заявил Байден, Трамп якобы полагает, что по «постановлению Верховного суда об иммунитете» имеет право «фактически устранить, физически устранить, убить того, кто, по его мнению, представляет угрозу для него».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, против Трампа по ряду уголовных дел выдвинуто 91 обвинение. Наиболее серьезные статьи могут повлечь наказание в виде 20 лет лишения свободы. Политику по совокупности обвинений грозит более 700 лет заключения. Трамп заявлял, что эти обвинения представляют собой попытку демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом.

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    23 октября 2024, 09:42 • Новости дня
    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России

    Министр обороны США Остин заявил о невозможности ударов ATACMS по базам ВКС России

    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в интервью Fox News, что Россия переместила свои воздушные силы из зоны поражения ракет ATACMS. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности США удовлетворить просьбу Украины об использовании дальнобойного вооружения для ударов по российским объектам, передает РИА «Новости».

    Остин, между тем, отметил, что Украина обладает возможностями по производству дронов с высокой дальностью действия, что открывает для нее другие возможности ведения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США признали невозможность осуществления больших поставок ракет ATACMS на Украину. Вашингтон выбрал стратегическую цель для ударов украинскими ракетами ATACMS. Российские ПВО сбили ракеты ATACMS у Луганска.

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    23 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года

    ЦИК Белоруссии назначил выборы президента на 26 января 2025 года

    Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Выборы президента Белоруссии намечены на 26 января 2025 года, Центральная избирательная комиссия республики заявила о готовности к началу избирательной кампании, подчеркнув важность укрепления народовластия в стране.

    Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года, сообщает ТАСС. Это решение было принято депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Центральная избирательная комиссия подтвердила готовность к началу избирательной кампании.

    Председатель ЦИК Игорь Карпенко на заседании заявил, что проведение выборов станет завершением формирования всех институтов власти в соответствии с обновленным конституционным законодательством. Он подчеркнул, что это событие способствует укреплению народовластия в стране. ЦИК уверяет, что организация процесса пройдет на высоком уровне.

    Решение о дате выборов и готовности ЦИК к началу кампании было опубликовано в Telegram-канале ЦИК Белоруссии и подтверждено на заседании Палаты представителей. Карпенко отметил значимость предстоящих выборов для политической системы республики.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что выборы в стране в 2025 году пройдут «чисто и аккуратно», а также заявил, что «завтра» не бросит белорусов, но они должны привыкать к мысли, что он «не вечный», и однажды президентом республики будет другой человек.

    Коментарии (14)
    23 октября 2024, 05:25 • Новости дня
    Орбан рассказал, как «умирает Шенген»

    Орбан заявил о «смерти» Шенгенской зоны из-за бунта в ЕС против мигрантов

    Орбан рассказал, как «умирает Шенген»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд лидеров стран ЕС открыто противостоит нынешним миграционным правилам, Евросоюз «близок к бунту», что угрожает Шенгенской зоне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Скажем прямо – Евросоюз в положении, близком к бунту. Есть те, кто уже взбунтовался», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Так, Польша объявила о решении «приостановить применение европейских миграционных правил», Германия также «приостановит действие правил, которые должна соблюдать для функционирования Шенгенской зоны».

    «Все больше (лидеров ЕС) будут бунтовать. И это разрушит европейское сотрудничество. Так умирает Шенген», – сказал Орбан.

    Орбан сделал свое заявление в рамках саммита по вопросам миграции, который состоялся с участием лидеров Сербии и Словакии. Премьер-министр Венгрии назвал миграцию главной проблемой, раздирающей Евросоюз, особенно в условиях плохого руководства ЕС.

    По словам Орбана, миграционный пакт не решает проблему, а лишь увеличивает ее, и его необходимо отменить. Он выразил уверенность в том, что должны быть найдены новые решения для урегулирования миграционного кризиса.

    Также Орбан подчеркнул, что вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо они не несут ответственности за сложившуюся ситуацию с нелегальной миграцией, поскольку давно предупреждали европейских лидеров о возможных последствиях бездействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Венгрия и Нидерланды объявили о намерении отказаться от миграционных правил Евросоюза. Власти Польши решили не исполнять миграционный пакт ЕС, если он не соответствует интересам безопасности страны. Евросоюз предостерег Польшу от принятия новой миграционной стратегии, которая включает приостановку предоставления убежища нелегальным мигрантам. В Германии ввели временный контроль на всех сухопутных границах.

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    23 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Спикер парламента Грузии рассказал об уговорах вступить в войну с Россией в 2022 году
    Спикер парламента Грузии рассказал об уговорах вступить в войну с Россией в 2022 году
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал о предложениях со стороны иностранных акторов после начала СВО включиться в военные действия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Война тогда только началась, российские войска были около Киева, и лично мне в разговоре сказали: «Не бойтесь, артиллерия из Цхинвальского региона (Южной Осетии) не достанет Тбилиси», – сказал он.

    Председатель парламента не уточнил, кто именно это предложил, сообщив, что в те дни регулярно проводил встречи с иностранными акторами, которые говорили о возможной роли Грузии в начавшихся военных действиях.

    «Я спросил, а видели ли вы фото войны 2008 года о падении «Искандера» в Гори? – вспомнил Шалва Папуашвили. – Мне ответили, что видели».

    По его словам, в течение всего первого года после начала вооруженного конфликта на Украине официальные лица Грузии все время объясняли на открытых и закрытых переговорах, почему не может Грузия ввести прямые санкции против России, при этом присоединившись ко всем международным рестрикциям.

    «Наш отказ ввести прямые санкции против России является причиной противостояния с нами некоторых европейских политиков», – заявил он.

    «Об этом говорили нам в кабинетах, не публично. Понимая, что это (введение санкций против России) станет шагом к уничтожению Грузии», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

    Ранее основатель и почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил о предложениях открыть «второй фронт» и партизанскую войну против России.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Запад готовил Грузии судьбу Украины.

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