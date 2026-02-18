Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.2 комментария
Женщина пострадала при обрушении кровли склада в Татарстане
Женщина пострадала при обрушении кровли в распределительном центре «Магнит» в Зеленодольске Республики Татарстан, сообщает пресс-служба главы Зеленодольска.
При обрушении кровли в распределительном центре сети «Магнит» в Зеленодольске Татарстана пострадала одна женщина, передает ТАСС. Она была госпитализирована в центральную районную больницу города.
В мэрии уточнили, что происшествие произошло в 10.30 по московскому времени. Обрушилась часть кровли площадью 100 кв. метров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС прогнозировало высокий риск обрушения кровель из-за скопления снега.
В Котовске мужчина погиб при обрушении козырька больницы.
В Новосибирской области обрушилась крыша школы.