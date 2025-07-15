Роскачество впервые не выявило подмену жира в твороге российских брендов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Впервые экспертиза Роскачества не выявила ни одного случая замены молочного жира растительными компонентами в твороге, йогурте и сыре маасдам от российских производителей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава организации Максим Протасов, комментируя итоги исследования за 2024 год.

По словам Протасова, подобного результата в этих продуктовых категориях удалось достичь впервые – к нему долго и не всегда просто шли. Он отметил, что среди 100 торговых марок молока были обнаружены лишь единичные нарушения, но в категориях «творожный сыр» и «сливки» также не было зафиксировано случаев подмены жира.

Протасов подчеркнул, что итоги проверки свидетельствуют о росте качества продукции российских производителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество обнаружило кишечную палочку в обезжиренном твороге. Новое исследование творога Роскачества показало улучшение качества продукции, но отдельные образцы все еще нарушили требования по содержанию белка, молочнокислых бактерий и дрожжей. Роскачество признало водку самым безопасным продуктом.