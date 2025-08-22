Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.21 комментарий
СОМБ: Украина перебросила оружие в Африку через посольства
Украина тайно использовала дипломатические миссии для транспортировки оружия и инструкторов террористическим группировкам в африканских странах, затронув Мавританию, Мали и ДРК, сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
По словам Иванова, украинские спецслужбы применяют дипломатическое прикрытие своих посольств для поставок военной техники и инструкторов террористическим организациям в Африке, передает ТАСС.
Он рассказал, что украинцы действуют скрытно, используя, в частности, каналы посольства Украины в Мавритании. По его словам, техника и бойцы проходят через плохо охраняемые участки границы с Мавританией и направляются вглубь Мали.
Аналогичные схемы, по информации Иванова, действуют и в других странах региона. Он уточнил, что переброска украинских инструкторов и дронов боевикам исламистской группировки «Альянс демократических сил» в Демократической Республике Конго осуществляется через украинское посольство в Киншасе. Недавно стало известно, что украинские дипломаты в Алжире координируют поставки беспилотников в разные африканские страны.
Иванов подчеркнул, что подобные действия Украины направлены на создание новых очагов нестабильности, оказывая давление на африканские государства, заявившие о независимости от Запада. Он добавил, что для стран, только что обретших суверенитет, таких как Мали или Буркина-Фасо, украинское вмешательство грозит новым витком нестабильности.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский потребовал в ООН расследовать поддержку Украиной боевиков в Африке.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина, проигрывая конфликт с Россией, решила стимулировать террористическую активность в африканских государствах, открывая там второй фронт.
Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооруженных террористов.
Глава МИД Мали Абдулай Диоп в ноябре обвинил Украину в сотрудничестве с террористами в Западной Африке и призвал ООН принять меры.