Путин: Отношения России и Китая прошли испытание на прочность и устойчивость
Отношения России и КНР не один раз прошли испытание на прочность и устойчивость, Москва и Пекин будут развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках, заявил президент Владимир Путин.
В ходе двусторонних переговоров российский лидер подчеркнул успешное преодоление различных трудностей между странами, передает РИА «Новости».
«Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость», – отметил глава государства.
Президент добавил, что страны намерены расширять партнерство как в двустороннем формате, так и на глобальном уровне.
«Будем развивать наше сотрудничество и в двустороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира», – сказал Путин.
Накануне российский лидер прибыл в Пекин с двухдневным визитом.
На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Владимир Путин отметил беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений.