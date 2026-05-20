Путин назвал основную цель отношений России и Китая

Путин: Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов
На проходящих в Пекине переговорах в расширенном составе президент России Владимир Путин подчеркнул, что фундаментом партнерства двух государств служит благополучие их граждан.
Переговоры на высшем уровне прошли в китайской столице, передают РИА «Новости». Российский лидер прибыл с официальным визитом накануне вечером.
Сначала главы государств пообщались в узком формате, после чего к ним присоединилась основная часть делегаций.
Во время расширенного заседания президент обозначил ключевые приоритеты взаимодействия. «Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытание на прочность и устойчивость», – подчеркнул Владимир Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом.
Утром в среду российский лидер приехал к Дому народных собраний для проведения переговоров.
На встрече глава государства назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.