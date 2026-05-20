Украинский производитель моделей техники оказался спонсором ВСУ и России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский холдинг ICM Holding, выпускающий сборные модели самолетов и танков, продолжает вести бизнес в России через дочернюю компанию ООО «АйСиЭм», пишут «Известия». Предприятие на 80% принадлежит гражданам Украины и за последние четыре года пополнило российскую казну на 9,6 млн рублей.

На родине компания активно поддерживает ВСУ, выпуская линейку «Храбрая Украина» с фигурками украинских военнослужащих и техники. Кроме того, холдинг уплачивает военный сбор, направляемый на нужды украинской армии. Директор и единственный собственник ICM – киевлянин Александр Бузин, чья выручка в 2025 году превысила 158,5 млн рублей.

Российский соучредитель ООО «АйСиЭм» Юрий Воронкин подтвердил информацию о создании компании совместно с украинскими партнерами. «Я ничего не могу сделать с ООО «АйСиЭм» – ни выйти из учредителей, ни прекратить директорство. Таково наше законодательство. Основные владельцы приезжать для посещения нотариуса, естественно, не собираются. Фактически ООО ими заброшено, и я в этой ситуации заложник», – заявил бизнесмен.

В настоящее время российская структура используется для ввоза в страну продукции из Китая и Японии. На маркетплейсах товары ICM с символикой ВСУ подлежат блокировке, однако устаревшие модели, ввезенные до начала спецоперации, все еще встречаются в продаже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году номинального владельца холдинга Global Spirits обвинили в финансировании украинской армии за счет прибыли в России.

