Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Патрушеву показали новые подводные аппараты ЦКБ «Рубин»
В ходе визита в центр морской робототехники ЦКБ «Рубин» Николай Патрушев ознакомился с новыми тяжелыми научно-исследовательскими подводными аппаратами для работы в Мировом океане.
Николай Патрушев, помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ, посетил центр морской робототехники ЦКБ МТ «Рубин», передает ТАСС.
На производственной площадке, рассчитанной на одновременную сборку нескольких аппаратов, генеральный директор Игорь Вильнит рассказал о перспективах развития центра, который работает с 2022 года.
Патрушеву показали линейку подводных аппаратов легкого, сверхлегкого и тяжелого класса. Как отметили в центре, техника предназначена для обзорных, поисковых и исследовательских миссий. Устройства отличаются по навесному оборудованию, степени автономности и емкости батарей.
Особое внимание уделили тяжелым научно-исследовательским аппаратам, способным выполнять океанографические, геологоразведочные и обзорно-поисковые работы в Мировом океане. Также была представлена модель необитаемой станции «Октавис», предназначенной для подзарядки и обмена данными с автономными подводными аппаратами.
В ходе визита Патрушеву показали модель нефтяной платформы «Приразломная», первой в мире платформы, пригодной для добычи углеводородов на арктическом шельфе в условиях дрейфующего льда. Помимо этого была представлена модель бурового комплекса для глубоководного геологоразведочного бурения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев приехал на базу Балтийского флота в Калининградской области, где он оценил выполнение планов по подготовке моряков. Патрушев сообщил о сценариях захвата Калининграда на учениях НАТО. Он также заявил о росте числа морских роботов НАТО.