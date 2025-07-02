Патрушеву показали новые подводные аппараты ЦКБ «Рубин»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Николай Патрушев, помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ, посетил центр морской робототехники ЦКБ МТ «Рубин», передает ТАСС.

На производственной площадке, рассчитанной на одновременную сборку нескольких аппаратов, генеральный директор Игорь Вильнит рассказал о перспективах развития центра, который работает с 2022 года.

Патрушеву показали линейку подводных аппаратов легкого, сверхлегкого и тяжелого класса. Как отметили в центре, техника предназначена для обзорных, поисковых и исследовательских миссий. Устройства отличаются по навесному оборудованию, степени автономности и емкости батарей.

Особое внимание уделили тяжелым научно-исследовательским аппаратам, способным выполнять океанографические, геологоразведочные и обзорно-поисковые работы в Мировом океане. Также была представлена модель необитаемой станции «Октавис», предназначенной для подзарядки и обмена данными с автономными подводными аппаратами.

В ходе визита Патрушеву показали модель нефтяной платформы «Приразломная», первой в мире платформы, пригодной для добычи углеводородов на арктическом шельфе в условиях дрейфующего льда. Помимо этого была представлена модель бурового комплекса для глубоководного геологоразведочного бурения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев приехал на базу Балтийского флота в Калининградской области, где он оценил выполнение планов по подготовке моряков. Патрушев сообщил о сценариях захвата Калининграда на учениях НАТО. Он также заявил о росте числа морских роботов НАТО.