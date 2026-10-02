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Вэнс не исключил участия в выборах президента США в 2028 году
NBC: Вэнс не исключил своего выдвижения в президенты США в 2028 году
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил возможности баллотироваться на пост президента страны в 2028 году, отметив, что примет решение с учетом итогов ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, сообщили СМИ.
Как пишет телеканал NBC, Джей Ди Вэнс не исключил своего выдвижения на пост президента страны в 2028 году, заявив, что примет решение с учетом итогов ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, передает РИА «Новости».
«Подобные решения принимаются путем сбора как можно большего объема информации и попытки сделать взвешенный выбор. И да… независимо от того, что произойдет за следующие 35 дней, появится новая информация, новые обстоятельства, на основе которых придется принимать решение», – заявил Вэнс.
Политик признал, что республиканцев ожидает тяжелая борьба за сохранение большинства на Капитолийском холме. При этом он выразил осторожный оптимизм, отметив, что общественные настроения начинают смещаться в пользу республиканцев.
Вэнс уклонился от прямого ответа на вопрос, могут ли возможные потери партии заставить его отказаться от участия в президентской гонке, подчеркнув, что старается не мыслить гипотезами. В настоящее время он сосредоточен на обязанностях вице-президента и помощи однопартийцам.
По данным телеканала, позиции республиканцев осложняются недовольством избирателей ценами на бензин, непопулярностью конфликта в Иране и скептицизмом граждан относительно строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце республиканцы начали подготовку к борьбе с Вэнсом.
В мае президент США Дональд Трамп назвал Вэнса и Рубио членами «команды мечты» на выборах 2028 года.
В апреле Вэнс и Рубио заняли разные позиции по конфликту с Ираном.