Путин пообщался с жителями Петербурга на Дворцовой площади

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подошел к жителям и гостям города во время визита в Петербург, передает РИА «Новости». Общение с гражданами прошло на Дворцовой площади, где собравшиеся приветствовали главу государства аплодисментами и восклицаниями «Ура».

В ходе беседы Путин пообщался с мужчиной, который рассказал о своей службе на флоте. Мужчина обратился к президенту со словами: «Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом. Наш народ выстоит все». В ответ Путин сказал: «При вашей поддержке».

Также президент выполнил просьбу мальчика и согласился сфотографироваться с ним.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе в Петербурге. Глава государства прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Путин заявил, что опыт спецоперации на Украине учитывается при учениях ВМФ «Июльский шторм».