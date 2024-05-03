Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Студента ВШЭ отправили под арест на 15 суток за пропаганду ЛГБТ
В столице студента Высшей школы экономики Данилу Морозова поместили под стражу на 15 суток за публикацию символики ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) и дискредитацию ВС России, сообщили в Тверском суде.
Морозов также оштрафован на 50 тыс. рублей, сообщили в суде ТАСС.
Там пояснили, что Морозов в своем Telegram-канале разместил пост с символикой экстремистской организации ЛГБТ.
В апреле получивший штраф за дискредитацию ВС России стример из Анапы принял решение отправиться в зону СВО в качестве военнослужащего.