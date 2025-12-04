Глава Минэнерго Цивилев спрогнозировал рост энергопотребления в России на 4%

Tекст: Ольга Иванова

Министерство энергетики России прогнозирует увеличение электропотребления на территории страны в предстоящий отопительный сезон примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев на заседании правительства.

По его словам, в министерстве ожидают, что рост энергопотребления, зафиксированный в прошлом осенне-зимнем периоде, сохранится и этой зимой. Такие цифры связаны с увеличением промышленной и хозяйственной активности в стране.

