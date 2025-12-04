Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.2 комментария
Цивилев спрогнозировал рост энергопотребления в России
Глава Минэнерго Цивилев спрогнозировал рост энергопотребления в России на 4%
В предстоящем отопительном сезоне ожидается рост энергопотребления в России примерно на 4% по сравнению с прошлым осенне-зимним периодом, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
Министерство энергетики России прогнозирует увеличение электропотребления на территории страны в предстоящий отопительный сезон примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев на заседании правительства.
По его словам, в министерстве ожидают, что рост энергопотребления, зафиксированный в прошлом осенне-зимнем периоде, сохранится и этой зимой. Такие цифры связаны с увеличением промышленной и хозяйственной активности в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики России Сергей Цивилев заявил о возможности достижения 100% глубины переработки нефти на российских заводах благодаря внедрению новой отечественной технологии.