Цивилев рассказал о технологии, способной увеличить переработку нефти до 100%
Благодаря внедрению новой отечественной технологии глубина переработки нефти на российских заводах в перспективе сможет достигать 100%, что ранее было недостижимо, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев.
Цивилев заявил ТАСС, что отечественные специалисты разработали и испытали ключевой элемент установки замедленного коксования – инструмент гидроабразивной резки кокса. По его словам, это новое оборудование позволит достичь максимальной глубины переработки нефти, повысив показатель до 100%.
Он подчеркнул: «В нефтепереработке мы разработали и испытали ключевой элемент установки замедленного коксования – инструмент гидроабразивной резки кокса. Это отечественное оборудование в перспективе позволит максимизировать глубину переработки нефти до 100%.»
Кроме того, Цивилев сообщил, что на юге России будет развернуто строительство современных накопителей энергии, что обойдется дешевле, чем возведение объектов традиционной генерации. Министр отметил, что хоть технология накопления не дешевая, затраты на ее внедрение сейчас ниже строительства новых электростанций.
Глава Минэнерго также рассказал о готовности инфраструктуры страны к зимнему сезону. Он подчеркнул, что мероприятия по подготовке топливно-энергетического комплекса к низким температурам завершены на 96%, остается выдать паспорта готовности к отопительному сезону предприятиям до 7 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что у российских компаний топливно-энергетического комплекса есть ряд конкурентоспособных технологий, готовых к выходу на международные рынки.
Глава Роснедр Олег Казанов заявил, что Россия располагает 13 млрд тонн рентабельных запасов нефти. Этих запасов хватит на 25 лет при текущем уровне добычи.
Суммарные запасы нефти в стране составляют 31 млрд тонн, но лишь около половины из них являются рентабельными, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.