14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.18 комментариев
АТОР сообщил о 2 тыс. застрявших туристах из России в ОАЭ
АТОР: Около 2 тыс. россиян не смогли вылететь из ОАЭ домой
Около 2 тыс. туристов из России не могут вернуться домой из ОАЭ после закрытия неба над Ираном, что затронуло как отдыхающих, так и транзитных пассажиров.
Около двух тысяч российских туристов не смогли покинуть Объединенные Арабские Эмираты из-за отмены и задержки рейсов после закрытия иранского неба, передает РИА «Новости».
Среди задержанных находятся как отдыхающие в Эмиратах, так и россияне, которые возвращались транзитом через ОАЭ. Туроператоры сообщили, что пытаются решить ситуацию по каждому туристу индивидуально, продолжая размещать пассажиров в отелях до момента вылета.
По данным Ассоциации туроператоров России, авиакомпании действуют по-разному: часть операторов предпочла отменить рейсы с возвратом денег, другие организуют альтернативные маршруты в обход Ирана с дозаправкой. Для некоторых рейсов задержка оказалась вынужденной из-за неопределенности с маршрутами.
В ассоциации уточнили, что туристам, которые не могут отправиться на отдых в Эмираты, также подбирают альтернативные варианты, чтобы сохранить отпускные дни. При этом для туристов, купивших только отель, возможен возврат с удержанием затрат по бронированию.
Эксперты отметили, что ОАЭ – один из крупнейших пересадочных хабов для россиян, следующих в Европу, Азию, Африку и Америку. Основной поток пересадочных рейсов приходится на аэропорт Дубая, но пересадки также организуют через Абу-Даби и Шарджу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, туроператоры России продлили размещение туристов в гостиницах Объединенных Арабских Эмиратов из-за задержек и изменений в расписании авиарейсов, вызванных закрытием воздушного пространства над Ираном.
Российские авиакомпании скорректировали маршруты из-за закрытия воздушного пространства Израиля и Ирана, а рейсы «Аэрофлота» в Тегеран были отменены.
Авиакомпания «Победа» также отменила рейсы в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.