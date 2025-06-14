14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.13 комментариев
Авиакомпания «Победа» отменила рейсы в ОАЭ
«Победа» отменила рейсы в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства в Иране
Авиакомпания «Победа» изменила график перевозок из-за закрытия воздушного пространства Ирана, сообщила компания.
Представители авиакомпании заявили, что рейсы из России в ОАЭ и обратно с 18 по 23 июня были отменены. Пассажирам таких рейсов пообещан полный возврат денежных средств, передает РИА «Новости».
В компании уточнили, что рейсы в Эмираты и обратно с 14 по 17 июня будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре. Такая мера связана с необходимостью облетать закрытые для полетов районы.
Ранее сообщалось, что маршруты российских авиакомпаний скорректированы из-за закрытия воздушного пространства Израиля и Ирана, рейсы «Аэрофлота» в Тегеран отменены. Российское посольство призвало туристов в Египте проявлять осторожность на фоне обострения ситуации.