Туроператоры продлили проживание россиян в отелях из-за задержек рейсов

Tекст: Дарья Григоренко

Авиакомпания Emirates выполняет рейсы в Москву и Петербург по удлиненным маршрутам, что увеличило время полета до шести с половиной часов, передает РИА «Новости».

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» осуществляют рейсы в ОАЭ с промежуточной посадкой в Самаре, при этом время в пути превышает семь часов. Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что задержки затрагивают также рейсы из других стран Персидского залива, например, рейс из Дохи прибудет в Москву с задержкой в полтора часа.

Туроператоры, такие как «Русский Экспресс» и Space Travel, предоставили своим клиентам возможность либо продлить отдых в текущем отеле по льготной цене, либо бесплатно переселиться в партнерские гостиницы при наличии свободных номеров. В настоящее время порядка двухсот российских туристов ожидают вылета в Россию, часть из них будет вывезена сегодня, остальные останутся в отелях до завтра в зависимости от расписания авиакомпаний.

АТОР добавила, что аналогичные меры по продлению проживания применяются для туристов в Иране, Израиле и Иордании. Туристы, путешествующие с пересадкой в ОАЭ, пересаживаются на другие маршруты через Китай, Казахстан или другие страны. В отрасли отмечают, что авиакомпании стремятся вернуть расписание к норме, чтобы стабилизировать ситуацию.

В субботу авиакомпания «Победа» отменила рейсы в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства в Иране.

Ранее сообщалось, что маршруты российских авиакомпаний скорректированы из-за закрытия воздушного пространства Израиля и Ирана, рейсы «Аэрофлота» в Тегеран отменены. Российское посольство призвало туристов в Египте проявлять осторожность на фоне обострения ситуации.