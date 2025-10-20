Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.0 комментариев
Союз торговых центров пожаловался в ФАС на демпинг маркетплейсов
Союз торговых центров России обратился в ФАС с просьбой дать оценку демпингу со стороны маркетплейсов, который снижает доходы ретейлеров.
Союз торговых центров России (СТЦ) направил письмо в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на ценовой демпинг, который проводят маркетплейсы, передает «Коммерсант».
СТЦ просит ФАС оценить эту практику и ввести соответствующие ограничения, отмечая, что такая политика ущемляет интересы ретейлеров и торговых центров.
Глава Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов пояснил, что демпинг со стороны цифровых платформ приводит к сокращению числа традиционных каналов продаж. По мнению гендиректора Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексея Молодых, российские бренды сталкиваются с трудностями в планировании производства и ценовой политики из-за давления маркетплейсов на ценообразование.
Молодых отметил: «Разница между ценой на маркетплейсе и в офлайн-рознице может составлять от 20% до 70%». В Wildberries опасаются, что ограничение инструментов скидок создаст неравные условия для цифровых платформ. В Ozon считают необходимым выработать механизм, который не позволит злоупотреблять скидками и одновременно будет защищать интересы продавцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк предпринял меры для защиты граждан от мошенников, которые маскируются под сервисы онлайн-покупок. Минфин внес предложение о введении налога на добавленную стоимость на импортные товары, приобретаемые через маркетплейсы.