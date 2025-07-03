Захарова заявила о противниках союзничества Москвы и Баку

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, отношения между Россией и Азербайджаном имеют формат стратегического союзничества, однако существуют силы, которых этот альянс не устраивает, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что необходимо помнить о стратегической значимости связей Москвы и Баку, но при этом есть те, кто этим недоволен.

Комментируя ситуацию с задержанными российскими гражданами в Азербайджане, дипломат сообщила, что Россия ожидает предоставления консульского доступа к ним.

Она отметила, что перед эфиром связалась с российским послом в Баку, который подтвердил, что на данный момент консульский доступ к задержанным и арестованным пока не предоставлен.

Напомним, 30 июня в Баку прошла операция силовых структур против информационного агентства Sputnik. По ее итогам были задержаны руководитель филиала Игорь Картавых (страдает от диабета и нуждается в инсулине) и его заместитель Евгений Белоусов. По решению Хатаинского районного суда они были заключены под стражу на четыре месяца.

Ухудшение диалога Москвы и Баку произошло после массовых задержаний членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. В воскресенье суд сообщил об официальном аресте Мазахира и Акифа Сафаровых. Они были взяты под стражу до 19 июля по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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