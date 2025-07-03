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    3 июля 2025, 08:56 • В мире

    Как связана спецоперация и обострение отношений с Азербайджаном

    Как связана спецоперация и обострение отношений с Азербайджаном
    @ кадр из видео

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Идут попытки создать новые фронты против России». Такими словами политологи объясняют текущее обострение отношений между Москвой и Баку – и связывают происходящее не только с действиями Запада на Кавказе, но и с его реакцией на ход украинской спецоперации.

    Протесты оппозиционных партий в Сербии. Антиконституционные действия молдавских властей против главы Гагаузии. Продолжающиеся попытки грузинской оппозиции подсидеть правящую в стране партию «Грузинская мечта». Атаки премьер-министра Никола Пашиняна на крупных меценатов и Армянскую апостольскую церковь. Масштабная антироссийская кампания в Азербайджане, включающая избиение и взятие в заложники российских граждан.

    Все эти события имеют в этих странах и внутриполитические причины – начиная с коррупционных и заканчивая элементарной борьбой за власть. Однако всех их объединяет два фактора. В каждом видно влияние внешних стран – и конечной целью этого влияния является воздействие на Россию.

    «Идут попытки создать новые точки напряженности – фактически новые фронты против России, – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. – Я считаю, что на нынешнем этапе эти инициативы исходят прежде всего от Великобритании, младшим партнером которой выступает Турция, а также со стороны Франции». Ну и, конечно же со стороны руководства Евросоюза.

    Сама идея создания точек напряжения вокруг великой державы не нова – ее применяли еще со стародавних времен. Смысл в том, что держава отвлекается на эти точки, тратит на их стабилизацию человеческие, временные, военные и экономические ресурсы.

    Кроме того, эти точки создают нестабильность на границах державы, оказывая негативное влияние на ее внутреннее развитие. При этом важным качеством точки является ее сложновыковыриваемость – проще говоря, страна по разным причинам не может быстро и оперативно эту проблему решить.

    В 90-е годы такой точкой для России был Кавказ. Там бушевала фактически гражданская война, которую подпитывали страны НАТО (прежде всего Турция) и некоторые южнокавказские страны. После того, как пришедшему к власти президенту Владимиру Путину удалось эту проблему решить, новым источником нестабильности Запад сделал Украину. В результате Москва была вынуждена начать украинскую спецоперацию.

    Однако сегодня Запад видит, что украинский фронт де-факто исчерпывает себя. Недаром аналитики уже заявляют, что «США отстраняются от конфликта на Украине» – именно таким образом трактуя решение Пентагона частично прекратить поставки вооружений киевскому режиму уже в ближайшие месяцы. И генсек НАТО признает, что без поддержки Запада киевский режим не устоит.

    Идет переговорный процесс – а Россия постепенно продвигается на Украине вперед, каждый день освобождая новые территории. Украина рискует потерять Сумы, российские войска расширяют наступление в Днепропетровской области, полностью освободили ЛНР.

    И иностранные стратеги, разочаровываясь в Украине, начали сделать ставку на расшатывание других прилежащих к России – или союзнических России – регионов и стран. Нашли точки соприкосновения интересов своих и тех сил, которые сейчас выполняют их повестку.

    Так, например, в Сербии целью Евросоюза является публичное наказание президента Александра Вучича. Который – несмотря на всю свою многовекторную политику – презрел угрозы из Брюсселя и все-таки отправился в Москву на День Победы. Который – несмотря на все угрозы санкций со стороны ЕС – продолжает экономическое сотрудничество с Москвой. Ну а заодно через организацию в стране новой «цветной революции» послать сигнал другим странам, сотрудничающим с Россией.

    Той же Венгрии. «Мы видим, что они предпринимают попытки сменить правительства в странах Центральной Европы, где у власти находятся суверенные правительства, с помощью действий, направляемых из-за рубежа», – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Поэтому Брюссель активно поддержал сербские протесты. «Право на мирные манифестации должно быть защищено и должно уважаться в Сербии», – заявили в Еврокомиссии.

    В Молдавии Запад поддерживает все действия президента Майи Санду против сил, которые выступают за сотрудничество с Россией. В частности, судебное преследование главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Однако это все это лишь подготовительные шаги перед главным актом этого спектакля. После подавления внутренней оппозиции у Санду будут развязаны руки для любых действий в отношении Приднестровья – самопровозглашённой республики, в которой проживают сотни тысяч граждан Российской Федерации.

    В Грузии целью Евросоюза и ушедшей администрации Джозефа Байдена была попытка развязать уже полноценную войну с настоящими государствами – Южной Осетией и Абхазией. Проще говоря, создать классический второй фронт. Именно поэтому Брюссель и Вашингтон поддержали грузинскую радикальную оппозицию, не признавшую итоги выборов в октябре 2024 года, и даже ввели санкции против правящей в стране партии «Грузинская мечта».

    Однако, к сожалению для Запада, грузинские мечтатели оказались одновременно и прагматиками, поэтому напрочь отказались ввязываться в очередную войну с Россией. Отказываются до сих пор. Грузинский парламент прямо связывает недружественные действия Вашингтона против Тбилиси именно с отказом открыть «второй фронт» против России.

    Однако в других кавказских странах власти оказались не настолько мудрыми. «Так, например, Франция дестабилизирует Армению через крепкие связи с правительством Никола Пашиняна», – говорит Никита Мендкович.

    Армянский премьер-министр с самого начала своей карьеры выступал за выход страны из российских интеграционных структур – и сейчас Париж ему дает для этого все инструменты. Обещания инвестиций (в обмен на российские), старое вооружение (которое якобы позволит Армении отказаться от оборонного сотрудничества с Москвой), а также информационную и политическую поддержку для зачистки политического пространства. Как от пророссийских сил, так и от проармянских – в частности, Пашинян сажает нелояльных ему бизнесменов и даже иерархов Армянской Апостольской Церкви. То есть всех тех, кто может стать точкой кристаллизации всех недовольных его действиями.

    И вот теперь очередь дошла до Азербайджана. Хотя там работают уже несколько иные силы (хотя и тоже западные). «Великобритания через Турцию стимулирует агрессивное поведение Азербайджана. Однако Париж и Лондон интересует не Кавказ как таковой, а создание нового фронта борьбы против России и замедление тем самым освобождения Украины», – говорит Никита Мендкович. Эксперт также увязывает обострение отношений Москвы и Баку с текущими успехами российской армии в зоне украинской спецоперации.

    Поэтому Запад всячески провоцирует Баку на конфликты с Москвой. И речь может пойти не только о захвате заложников или разнузданной антироссийской истерии в азербайджанских СМИ.

    «Одним из возможных вариантов развития событий в интересах Парижа и Лондона является развязывание новой армяно-азербайджанской войны, на которую вынуждена будет отвлекать ресурсы Москва», – говорит Никита Мендкович. И коллега Ильхама Алиева по участию в создании точек напряженности – Никол Пашинян – со своей стороны делает для этого все возможное. Тоже ставя интересы западных стратегов выше национальных интересов своего государства.

    Не исключено, что помимо этих пяти точек стратеги будут создавать и новые. Например, в Средней Азии. «Я бы не исключал в течение ближайшего года попыток дестабилизации политической обстановки в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. В последнем случае риски связаны с тем, что в республике давно обсуждается вопрос о транзите власти от президента Рахмона к его сыну. И если таковой будет осуществляться в ближайшее время, то Запад может попытаться использовать период неизбежных перестановок для дестабилизации республики и повторение гражданской войны 90-х годов», – говорит Никита Мендкович.

    Единственным, по сути, противоядием этой стратегии является лишение местных элит – ее исполнителей – всяческих стимулов в данных схемах участвовать. Четкое донесение до них мысли о том, что Запад кладет интересы их страны на алтарь исполнения своих желаний и антироссийской повестки. Украинский конфликт закончится, а Россия как великая держава и сосед этих стран останется – как и память о том, что эти страны делали в тот момент, когда Москва вкладывала свои силы в достижение целей спецоперации.

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