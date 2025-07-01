Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.22 комментария
Посол России заявил о запуске цветной революции в Сербии
В Белграде фиксируют признаки цветной революции, которая началась в ноябре 2024 года, с участием внешних антисербских сил, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
«Вялотекущая цветная революция» наблюдается в Сербии с ноября 2024 года, передает ТАСС. Об этом сообщил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире «России-24». Он отметил, что протестное движение используется антисербскими силами, в основном действующими извне.
По словам дипломата, речь идет о сценарии, который не предполагает резких перемен или массовых выступлений. Боцан-Харченко заявил: «Действительно, это именно сценарий цветной революции, запущенной в ноябре 2024 года. Такой вялотекущий, это не взрывной сюжет, но сюжет, который направлен на выдавливание нынешней власти».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ не обнаружила применение «звуковой пушки» на протестах в Белграде. Премьер-министр Сербии Брнабич заявила, что президент Вучич уже представил отчет ФСБ по данному вопросу. Вице-премьер Сербии обвинил Брюссель в попытках свержения Вучича.