Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.5 комментариев
Грузия объяснила «вражеский» акт Конгресса США отказом открыть «второй фронт» против России
Отказ Грузии открыть «второй фронт» против РФ является первопричиной принятого 5 мая Палатой представителей Конгресса США акта «Мегобари» («Друг») с призывом ввести санкции против руководителей Грузии за якобы сближение с Москвой, Пекином и Тегераном и отступление от евроатлантических ценностей, сказано в заявлении грузинского парламента, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это крайне враждебный по отношению к избранным властям Грузии, включая парламент, и ее народу акт», – отмечено в заявлении.
Отмечается, что акт Палаты представителей основывается на «трех основных ложных обвинениях» – в отступлении от демократии, блокировании евроатлантической интеграции, и связях Россией, Китаем и Ираном.
«На самом деле этот акт подсказан грубым, враждебным отношением к Грузии со стороны «глубинного государства», – заявил парламент Грузии.
«Глубинное государство» не простило Грузии отказ открыть «второй фронт», что требовал представитель «глубинного государства» на встрече с высшими руководителями Грузии», – сказано в заявлении парламента Грузии, которое принято единогласно 87 голосами.
Двухпартийный «Акт о противодействии влиянию Коммунистической партии Китая, режима Ирана и Российской Федерации в Грузии» для вступления в силу должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом.