Грузия объяснила «вражеский» акт Конгресса США отказом открыть «второй фронт» против России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Это крайне враждебный по отношению к избранным властям Грузии, включая парламент, и ее народу акт», – отмечено в заявлении.

Отмечается, что акт Палаты представителей основывается на «трех основных ложных обвинениях» – в отступлении от демократии, блокировании евроатлантической интеграции, и связях Россией, Китаем и Ираном.

«На самом деле этот акт подсказан грубым, враждебным отношением к Грузии со стороны «глубинного государства», – заявил парламент Грузии.

«Глубинное государство» не простило Грузии отказ открыть «второй фронт», что требовал представитель «глубинного государства» на встрече с высшими руководителями Грузии», – сказано в заявлении парламента Грузии, которое принято единогласно 87 голосами.

Двухпартийный «Акт о противодействии влиянию Коммунистической партии Китая, режима Ирана и Российской Федерации в Грузии» для вступления в силу должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом.