Жителю Киева предъявили обвинения по делу о квартире Шалимова

Tекст: Денис Тельманов

Жителю Киева предъявлены обвинения в незаконном завладении квартирой известного хирурга Александра Шалимова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.

По данным ведомства, мужчину подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Эксперты оценили стоимость квартиры более чем в 4,8 млн гривен, что составляет примерно 110 тыс. долларов.

В прокуратуре уточняют, что жилье академику Шалимову когда-то предоставили городские власти, после его смерти в квартире проживали жена и затем ее родственница, но официальное оформление права собственности так и не было завершено.

По версии следствия, обвиняемый воспользовался ситуацией и подделал документы о якобы инвестировании в жилье на этапе строительства. Летом 2024 года он зарегистрировал право собственности через частного нотариуса и вскоре продал квартиру, после чего она была перепродана юридическому лицу.

Суд уже наложил арест на квартиру, подозреваемый заключен под стражу. Александр Шалимов был выдающимся хирургом, организовал Киевский институт клинической и экспериментальной хирургии, ныне носящий его имя.

