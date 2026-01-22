Пекин опроверг заявления НАТО о китайской угрозе в Арктике

Tекст: Дмитрий Зубарев

МИД КНР выступил против утверждения НАТО о «китайской угрозе» в Арктике, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге заявил: «Мы против, когда говорят о том, чего не существует, [против того, чтобы] Китай использовали в качестве предлога для преследования собственных корыстных интересов».

Китайский дипломат отметил, что Пекин поддерживает международные отношения, основанные на целях и принципах Устава ООН. По его словам, заявления о «китайской угрозе» в Арктике абсолютно безосновательны. Го Цзякунь таким образом прокомментировал недавнюю встречу руководства НАТО и США по вопросам безопасности в арктическом регионе.

Кроме того, Министерство коммерции КНР осудило решение Евросоюза включить китайские компании в список поставщиков высокого риска. Представитель Минкоммерции Хэ Юнцянь подчеркнула, что такие ограничения не имеют фактической базы, а китайские предприятия работали в Европе по закону и способствовали развитию телекоммуникационной отрасли. Она добавила, что ограничения ЕС затрагивают участие китайских компаний в строительстве 5G-сетей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен заявила, что НАТО играет решающую роль в обеспечении безопасности Гренландии.

В Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий аннексию Гренландии.

МИД Китая напомнил, что у стран есть права в Арктике и Латинской Америке.