Экс-главу управления Росгвардии приговорили к девяти годам колонии

Экс-главу управления Росгвардии Мирзаева приговорили к девяти годам колонии за взятку

Tекст: Денис Тельманов

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил бывшего главу управления материального обеспечения Росгвардии Мирзу Мирзаева к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС. Мирзаева признали виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК России.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя военной прокуратуры Южного военного округа. Мирзаев также лишен права в течение пяти лет занимать государственные должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, и работать в органах местного самоуправления.

Кроме того, с экс-чиновника взыскали всю сумму полученной взятки, которая составила 140 млн рублей, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры. Пресс-служба подчеркнула, что приговор уже вступил в силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев был арестован военным судом по обвинению в получении взятки. Правоохранительные органы заявили о возбуждении уголовного дела против Мирзаева. Суд принял решение об аресте генерал-майора.