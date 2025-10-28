Экс-главу управления Росгвардии приговорили к девяти годам колонии

Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.4 комментария
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес экс-начальнику управления материального обеспечения Росгвардии Мирзе Мирзаеву приговор по делу о взятке.
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил бывшего главу управления материального обеспечения Росгвардии Мирзу Мирзаева к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС. Мирзаева признали виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК России.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя военной прокуратуры Южного военного округа. Мирзаев также лишен права в течение пяти лет занимать государственные должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, и работать в органах местного самоуправления.
Кроме того, с экс-чиновника взыскали всю сумму полученной взятки, которая составила 140 млн рублей, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры. Пресс-служба подчеркнула, что приговор уже вступил в силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев был арестован военным судом по обвинению в получении взятки. Правоохранительные органы заявили о возбуждении уголовного дела против Мирзаева. Суд принял решение об аресте генерал-майора.