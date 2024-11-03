Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Суд арестовал генерала Мирзаева за взятку
Военный суд арестовал замглавы тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева за взятку
Замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев был арестован военным судом по обвинению в получении взятки, сообщили в правоохранительных органах.
Военный суд арестовал заместителя начальника тыла Росгвардии, генерал-майора Мирзу Мирзаева. Как сообщает ТАСС, решение было принято после того, как в правоохранительных органах подтвердили факт задержания Мирзаева по обвинению в получении взятки.
По словам собеседника агентства, Мирза Мирзаев был задержан в ходе операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов. Размер и обстоятельства взятки пока не разглашаются.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Мирзаеву предъявлены обвинения, и арест был санкционирован для обеспечения дальнейшего расследования.
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