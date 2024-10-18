Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».7 комментариев
Суд арестовал замначальника ярославского угрозыска по подозрению во взятке
Заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД Ярославской области Александра Репина поместили под стражу по решению Кировского райсуда региона.
Репина подозревают в получении взятки, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря 2024 года, передает ТАСС.
До этого сообщалось, что противоправную деятельность Репина пресекли сотрудники управления собственной безопасности УМВД России по Ярославской области и регионального управления ФСБ. В отношении его непосредственного руководителя проводится служебная проверка.
В сентябре против начальника тыла ведомственного института МВД в Красноярске завели дело о получении взятки. В июле заместителя начальника управления МВД на транспорте Махачкалы задержали по делу о взятке.