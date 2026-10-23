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ВСУ начали отправлять до десяти FPV-дронов на одного российского штурмовика
ВСУ атакуют одного российского штурмовика десятью FPV-дронами
Украинские войска используют до десяти FPV-дронов для атаки на одного российского штурмовика, сообщил командир отделения группировки «Восток» с позывным Боксер.
«Раньше поменьше было «птичек». Было поудобнее штурмовать, чем на данный момент. Сейчас по две, по три «птицы» сразу летают рядом. Даже на одного штурмовика десять могут спокойно «фипок» лететь», – заявил боец на видео Минобороны.
Ранее российское военное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Мировка в Запорожской области, передает РИА «Новости». В ходе освобождения под контроль перешло более десяти квадратных километров территорий, потери ВСУ составили до роты живой силы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство обороны сообщило о взятии под контроль территории площадью более 10 кв. километров в ходе освобождения Мировки в Запорожской области.
До этого российский стрелок с позывным Добрый сообщил о спасении военнослужащих при падении украинского FPV-дрона в полуметре от них.
Также российский военный с позывным Веган сумел выжить в открытом поле после четырех часов под обстрелами украинских дронов.