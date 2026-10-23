В Москве мужчину оштрафовали за выплеснутую в лицо соседке воду

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел на лестничной площадке. Причиной конфликта стало нарушение режима тишины. Во время словесной перепалки мужчина нецензурно выражался и выплеснул в лицо соседке воду из чайной кружки, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.

Женщина просила возбудить уголовное дело, однако полиция квалифицировала действия соседа как мелкое хулиганство.

В документе сказано, что постановлением заместителя начальника полиции мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф, сумма которого не уточняется.

Москвич пытался обжаловать решение, утверждая, что соседка регулярно нарушает режим тишины, из-за чего он неоднократно обращался в полицию. Суд отклонил доводы и оставил решение о штрафе в силе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле житель Петербурга Артемий Маяковский был отправлен под административный арест за мелкое хулиганство и неповиновение полиции на Бутырской улице в Москве.