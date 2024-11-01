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Замглавы филиала «Росжилкомплекса» Минобороны арестовали за мошенничество
Заместитель начальника филиала «Южный» «Росжилкомплекса» Минобороны Сергей Тера помещен под стражу по делу о многомиллионном мошенничестве с субсидиями, сообщил Следственный комитет.
Тера обвиняют в многомиллионном хищении бюджетных средств при предоставлении субсидий. Дело расследуют военные следственные органы, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме Сергея Теры в деле фигурируют Марина Тера, Ирина Шустова, Залина Каирова и Марина Дзукаева. Им предъявлены обвинения в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на получение взятки в особо крупном размере.
Также обвиняемыми являются Геннадий Гаев и Эльбрус Тебиев, которым вменяют мошенничество и покушение на дачу взятки в особо крупном размере. Все, кроме Сергея Теры, находятся под домашним арестом.
По данным следствия, в 2021-2024 годах Сергей Тера, Марина Тера, Шустова, Каирова и Дзукаева за взятку оказали содействие Гаеву и Тебиеву в получении жилищных субсидий в увеличенном размере, внося в жилищные дела недостоверные сведения. Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.
Арест также наложен на имущество обвиняемых, стоимость которого превышает 8 млн рублей.
В 2020 году Министерство обороны России учредило некоммерческую организацию «Росжилкомплекс» для управления своим жилищным фондом. В министерстве пояснили, что структура будет контролировать жизненный цикл объектов недвижимости, а переход к единой системе управления позволит создать эффективный инструмент комплексного управления жилищным фондом и сократить время на распределение и заселение жилых помещений.