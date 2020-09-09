Минобороны создало новую структуру для управления жилищным фондом

Минобороны учредило некоммерческую организацию «Росжилкомплекс», которая будет управлять всем его жилищным фондом, сообщили в военном ведомстве.

«В рамках перехода на единую систему содержания и управления жилищным фондом в Минобороны России создана специализированная некоммерческая организация в форме федерального государственного автономного учреждения (ФГАУ) «Росжилкомплекс», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

«Росжилкомплекс» будет осуществлять весь спектр работ и услуг по управлению и распоряжению ведомственным жилищным фондом от обеспечения военнослужащих жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков», – пояснили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что новая структура также будет осуществлять контроль за всем жизненным циклом объектов недвижимости, включая проектирование, строительство, содержание и ремонт фондов. «Переход к единой системе управления позволит создать эффективный инструмент комплексного управления, контролировать использование и эксплуатацию жилищного фонда, автоматизировать процесс и сократить время на распределение и заселение жилых помещений», – отметили в Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что создание «Росжилкомплекса» также позволит эффективно решать жилищно-коммунальные вопросы: специалисты будут осуществлять техобслуживание и ремонт инженерных систем, лифтового оборудования, систем связи, сигнализации и видеонаблюдения зданий, включая аварийное и диспетчерское обслуживание, текущий ремонт ведомственных общежитий и многоквартирных домов, подготовку к сезонной эксплуатации, благоустройство и содержание жилых зон, а также строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ранее эти функции были распределены между центральными органами военного управления.

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