Лучший футболист Грузии Кварацхелия стал жертвой буллинга «фашиствующих радикалов»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В соцсетях вингер итальянского клуба и сборной Грузии написал, что «Грузия заслуживает быть частью Европы и в этом ей ничего не должно помешать».

При этом он предложил не использовать эту его позицию тем людям, которые «критиковали каждый его шаг» и «насмехались» над ним.

«Я люблю каждого грузина и мою Грузию. Сожалею, что сегодня патриотизм оценивается словами, а не делами», – также отметил Хвича Кварацхелия, пообещавший продолжать играть «за успехи страны и ее европейское будущее».

Футболист до и после этих слов подвергается неимоверному буллингу радикалов, требующих от него четко осудить закон, который они называют «русским».

Аналогично буллингу подвергаются все известные деятели Грузии, которые не осудили этот закон и не присоединились к радикальным акциям протеста.

В зашиту футболиста выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в прошлом игрок «Милан».

«Самый успешный наш футболист стал объектом насмешек и оскорблений, - заявил градоначальник. – Агрессивная кампания оскорблений ведется беспрерывно, ее объектом становится каждый, кто имеет противоположную радикалам точку зрения, а таких в нашей стране большинство».

По словам мэра Тбилиси, позиция радикалов сведена к следующей примитивной формуле: «кто не с нами – тот наш враг».

Каха Каладзе сказал, что радикалы «используют инструменты фашистской идеологии, создавая образ врага».

«Конечно, нет «русскому» закону! Но нет и любому иностранному закону или директиве!», – заявил градоначальник.

«Грузия была и будет независимой, суверенной, со своими традициями и историей и европейским будущим. Нашему свободолюбивому народу никто не навяжет фашизм и язык оскорблений», – сказал мэр Тбилиси.