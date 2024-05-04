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    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

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    4 мая 2024, 12:05 • Новости дня

    Лучший футболист Грузии Кварацхелия стал жертвой буллинга «фашиствующих радикалов»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Лучший футболист Грузии Хвича Кварацхелия («Наполи») стал жертвой буллинга радикалов, которые требуют он него четко осудить законопроект «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В соцсетях вингер итальянского клуба и сборной Грузии написал, что «Грузия заслуживает быть частью Европы и в этом ей ничего не должно помешать».

    При этом он предложил не использовать эту его позицию тем людям, которые «критиковали каждый его шаг» и «насмехались» над ним.

    «Я люблю каждого грузина и мою Грузию. Сожалею, что сегодня патриотизм оценивается словами, а не делами», – также отметил Хвича Кварацхелия, пообещавший продолжать играть «за успехи страны и ее европейское будущее».

    Футболист до и после этих слов подвергается неимоверному буллингу радикалов, требующих от него четко осудить закон, который они называют «русским».

    Аналогично буллингу подвергаются все известные деятели Грузии, которые не осудили этот закон и не присоединились к радикальным акциям протеста.

    В зашиту футболиста выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в прошлом игрок «Милан».

    «Самый успешный наш футболист стал объектом насмешек и оскорблений, - заявил градоначальник. – Агрессивная кампания оскорблений ведется беспрерывно, ее объектом становится каждый, кто имеет противоположную радикалам точку зрения, а таких в нашей стране большинство».

    По словам мэра Тбилиси, позиция радикалов сведена к следующей примитивной формуле: «кто не с нами – тот наш враг».

    Каха Каладзе сказал, что радикалы «используют инструменты фашистской идеологии, создавая образ врага».

    «Конечно, нет «русскому» закону! Но нет и любому иностранному закону или директиве!», – заявил градоначальник.

    «Грузия была и будет независимой, суверенной, со своими традициями и историей и европейским будущим. Нашему свободолюбивому народу никто не навяжет фашизм и язык оскорблений», – сказал мэр Тбилиси.

    2 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Премьер Грузии отказался ехать в Америку
    Премьер Грузии отказался ехать в Америку
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отклонил приглашение направиться с визитом в США из-за предусловия приглашающей стороны остановить обсуждение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом сообщил МИД Грузии в четверг вечером.

    Приглашение с предусловием «не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимном уважении и доверии», заявил МИД.

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    3 мая 2024, 11:58 • Новости дня
    Грузия напомнила Парижу о «брутальных» действиях французского спецназа на митингах

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Позиция МИД Франции по последним событиям в Грузии «лишена объективности», заявило грузинское внешнеполитическое ведомство в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя заявление МИД Франции, в котором выражена «обеспокоенность» и «осуждение» якобы проявленной стражами порядка к митингующим излишней силы, МИД Грузии подчеркнул «обеспечение высочайших стандартов свободы выражения».

    Отмечается, что грузинские правоохранители, за исключением ряда инцидентов, «действовали по высоким стандартам соблюдения прав человека», несмотря на то, что радикалы, «подогреваемые политической оппозицией и финансируемые из-за рубежа, предпринимали масштабные насильственные действия против государственных институтов и правоохранительных структур».

    МИД Грузии отметил, что власти страны «воздерживаются от критических заявлений, когда в Париже правоохранительные органы брутально противостоят митингующим, не соблюдая признанные стандарты прав человека».

    «Необъективные оценки стимулируют насилие», – отметили в МИД Грузии.

    В Тбилиси продолжаются акции против спорного законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

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    3 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    Премьер Грузии выразил Госдепу США разочарование из-за попыток устроить в стране революцию
    Премьер Грузии выразил Госдепу США разочарование из-за попыток устроить в стране революцию
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о беседе со старшим советником главы Госдепа США по вопросам политики Дереком Шолле о финансовой поддержке американской стороной революционных процессов в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Говорил с Дереком Шолле и выразил ему свое искреннее разочарование из-за двух попыток революции в 2020-2023 годах при поддержке экс-посла США (Келли Дегнан) и финансируемых из-за границы НПО», – написал глава правительства Грузии в соцсетях.

    По его словам, в случае успеха этих попыток «сегодня в Грузии был бы открыт «второй фронт».

    «Также разъяснил Дереку Шолле, что распространяемые представителями Госдепа США ложные заявления о законе «О прозрачности иностранного влияния» и акциях напоминают нам о подобных лживых заявлениях экс-посла Америки, которые служили поддержке революционных процессов и насилию со стороны субъектов, получающих зарубежное финансирование», – заявил Ираклий Кобахидзе.

    «На этом фоне для перезагрузки отношений нужны особые усилия, которые невозможны без справедливых и добросовестных подходов», – отметил премьер-министр Грузии.

    Он также сообщил, что «не выразил обеспокоенность брутальными разгонами студенческих протестов в Нью-Йорке».

    Ранее премьер Грузии отказался посетить США. «Приглашение премьер-министра в США с условием, что до визита парламент Грузии временно остановит законопроект «О прозрачности иностранного влияния», не соответствует духу партнерства, основанного на взаимном уважении и взаимном доверии», – заявил МИД.

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    2 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Демонстранты устроили транспортный коллапс в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Демонстранты с криками «Нет русскому закону!» в четверг блокировали одну из центральных транспортных развязок Тбилиси – площадь Героев, требуя отозвать яро критикуемый Западом закон «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Полиция сначала очистила проезжую часть, задержав до десяти радикальных молодежных активистов, но сотни демонстрантов вновь перекрыли дороги.

    В центре Тбилиси из-за этого колоссальные пробки, водители злятся, но сделать на этот час для разблокирования движения ничего нельзя.

    Таким образом, демонстранты во главе с некоторыми лидерами радикальной оппозиции не пускают машины в направление аэропорта, вокзала и других стратегически важных объектов. Также демонстранты анонсировали большую манифестацию на 11 мая.

    В четверг полицейские Грузии начали задерживать протестующих против законопроекта об иноагентах, перекрывших проезжую часть в Тбилиси на площади Героев.

    Напомним, грузинское руководство отказалось от переговоров с США по законопроекту об иноагентах.

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    2 мая 2024, 13:29 • Новости дня
    Мэр Тбилиси заявил о попытке хозяев оппозиции «повторить киевские спектакли» в столице Грузии
    Мэр Тбилиси заявил о попытке хозяев оппозиции «повторить киевские спектакли» в столице Грузии
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Радикальная оппозиция и их хозяева стараются устроить в Грузии события по типу Майдана, заявил генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя беспорядки в Тбилиси в ночь на 2 мая, он сказал, что «это не Грузия, это Украина».

    «Это Киев времен революции «Майдана», – заявил градоначальник.

    По словам Кахи Каладзе, в Тбилиси пытаются «повторить киевские спектакли».

    «Мы видим очень тяжелые факты вандализма. Как же надо так не любить свою страну и свой город», – сказал мэр, возложив ответственность на «радикальную оппозицию и их хозяев».

    «Все нарушители ответят перед законом, – сказал он. – В том числе выясним, как в Грузии попали вещества, которые здесь не продаются, а их использовали при атаках на полицию».

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    1 мая 2024, 19:12 • Новости дня
    Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» одобрен в Грузии во втором чтении

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Спорный законопроект «О прозрачности иностранного влияния» принят парламентом Грузии во втором чтении 83 голосами «за» при 23 «против», несмотря на протесты Запада и радикальной оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    У парламента Грузии собирается акция протеста.

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    1 мая 2024, 20:40 • Новости дня
    Радикалы сожгли флаг России в центре Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Российский флаг сожгли сторонники радикальной оппозиции на митинге в Тбилиси у здания парламента в знак протеста против «русского» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это не парламент Грузии, это Госдума России, наши власти подонки и предатели, они русские!», – заявил один из тех, кто поджог флаг.

    В Тбилиси продолжают протестовать оппоненты законопроекта, принятого в среду во втором чтении.

    Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 подготовленных молодых боевиках для хаоса в Тбилиси.

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    2 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    В Тбилиси начались аресты противников закона об иноагентах

    Полиция в Тбилиси начала задерживать протестующих, перекрывших дорогу на площади Героев

    Tекст: Вера Басилая

    Полицейские Грузии начали задерживать протестующих против законопроекта об иноагентах, перекрывших проезжую часть в Тбилиси на площади Героев.

    Участников акции протеста оттеснили на обочину, а не подчинившихся полиции арестовали. Движение на площади Героев частично восстановлено, но не все митингующие покинули проезжую часть, передает ТАСС.

    Ранее мэр Тбилиси заявил о попытке оппозиции «повторить киевские спектакли» в столице Грузии.

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    1 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    Премьер Грузии сообщил о 300 подготовленных боевиках для дестабилизации в стране

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    До 300 боевиков подготовлены в Грузии на деньги, поступаемые от зарубежных доноров, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, примерно 100 молодых радикалов представляют три оппозиционные партии – «Единое национальное движение», «Лело» и «Новые», а еще 200 – члены 12 различных молодежных организаций.

    Он исключил отзыв законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», так как, по его словам, «только принятие этого закона успокоит страну».

    Ираклий Кобахидзе предложил западным дипломатам, яро критикующим законопроект, включиться в дискуссию вокруг него.

    «Однако у них нет никаких аргументов, – заявил премьер-министр. – Прозрачность является важнейшей европейской ценностью».

    Глава правительства Грузии предположил новую радикальную акцию протеста в среду на проспекте Руставели перед парламентом, где обсуждают законопроект во втором чтении.

    По его словам, прозрачность станет превенцией, и доноры не будут финансировать антизаконные процессы в Грузии.

    Премьер-министр предположил, что закон в третьем чтении примут примерно через четыре недели, а до этого времени его оценку вынесет Венецианская комиссия.

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    2 мая 2024, 16:59 • Новости дня
    Грузия отказалась от переговоров с США по законопроекту об иноагентах

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинское руководство отказалось направлять делегацию в США «для обсуждения любых вопросов» стратегического партнерства, заявила в четверг американский посол в стране Робин Данниган. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Данниган сказала, что соответствующее приглашение было передано «высоким чиновникам правительства Грузии, но грузинская сторона отказалась от предложения».

    Посол выразила «глубокую озабоченность» и «сожаление» по поводу рассматриваемого закона «О прозрачности иностранного влияния», заявив, что это «отдалит Грузию от евроатлантического будущего».

    Дипломат призвала власти Грузии «подтвердить приверженность страны евроатлантическому будущему, как это написано в конституции» с 2017 года.

    Запад критикует Грузию за этот законопроект, оппозиция проводит массовые антиправительственные митинги, перерастающие в вандализм.

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    1 мая 2024, 23:30 • Новости дня
    В Тбилиси загорелась баррикада у здания парламента

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тбилиси, где проходят протесты против закона об иностранных агентах, загорелась баррикада у здания парламента.

    «В ходе митингов против закона об иноагентах справа от здания парламента Грузии начался пожар – предположительно, баррикада могла загореться из-за фаеров», – передает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

    Отмечается, что боковой проход, где начался пожар, заполнен слезоточивым газом.

    Несмотря на это, часть протестующих пытается прорваться в здание парламента через служебный вход.

    Ранее сообщалось, сторонники радикальной оппозиции на митинге в Тбилиси сожгли российский флаг у здания парламента в знак протеста против «русского» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния»

    В Тбилиси продолжают протестовать оппоненты законопроекта, принятого в среду во втором чтении.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 подготовленных молодых боевиках для хаоса в Тбилиси.

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    1 мая 2024, 22:22 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии призвала Грузию продолжить движение к европейской интеграции

    Глава Еврокомиссии на фоне протестов призвала Грузию продолжить движение к европейской интеграции

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность ситуацией в Грузии, где проходят протесты против принятия закона об иностранных агентах. Она призвала страну «придерживаться европейского курса», несмотря на внутренние разногласия.

    «С большой тревогой слежу за ситуацией в Грузии и осуждаю насилие на улицах в Тбилиси. Грузинский народ желает европейского будущего своей стране. Грузия находится на перекрестке, она должна следовать европейскому курсу», – приводит РИА «Новости» слова главы Еврокомиссии. 

    Протесты в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Законопроект обязывает некоммерческие организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве «организаций, проводящих интересы иностранной силы».

    Оппоненты законопроекта сравнивают его с российским законом об иностранных агентах и считают, что он направлен на подавление гражданского общества и независимых СМИ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон, если он будет принят в окончательном чтении.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 подготовленных боевиках, подготовленных в Грузии на деньги, поступаемые от зарубежных доноров, для дестабилизации обстановки в стране.

    По его словам, примерно 100 молодых радикалов представляют три оппозиционные партии – «Единое национальное движение», «Лело» и «Новые», а еще 200 – члены 12 различных молодежных организаций.


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    2 мая 2024, 04:31 • Новости дня
    Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси завершился

    В Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах

    Tекст: Денис Тельманов

    Многотысячная акция протеста против принятия закона об иноагентах в Тбилиси, в ходе которой произошли столкновения с полицией, завершилась.

    Полицейские сообщили протестующим, что вскоре на проспекте появятся городские службы, которые займутся очисткой проезжей части, передает корреспондент ТАСС с места событий.

    Несмотря на это, несколько десятков митингующих по-прежнему остаются перед зданием парламента на проспекте Руставели. Там же находятся полицейские.

    Протестующие собрались у здания парламента Грузии на проспекте Руставели, выражая недовольство законопроектом «О прозрачности иностранного влияния».

    Акция переросла в столкновения, когда часть демонстрантов попыталась прорваться к служебному входу в парламент.

    Спецназ применил слезоточивый газ, перцовые баллончики и воду, чтобы оттеснить протестующих. В ответ в стражей порядка полетели камни, бутылки и петарды.

    Парламент Грузии во втором чтении поддержал законопроект, вызвавший критику со стороны президента страны, оппозиции и западных дипломатов. Противники закона считают его препятствием для интеграции Грузии в Евросоюз.

    Ранее сообщалось, что в Тбилиси, где проходят протесты против закона об иностранных агентах, загорелась баррикада у здания парламента.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 подготовленных молодых боевиках для хаоса в Тбилиси.



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    2 мая 2024, 16:22 • Новости дня
    Американский посол обвинила власти Грузии в нападках на США

    Посол Данниган: Власти Грузии совершают нападки на США и ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Представители грузинских властей совершают нападки на США и Евросоюз, также они не приняли приглашение посетить Вашингтон для обсуждения партнерства, заявила посол США в Тбилиси Робин Данниган.

    Данниган уточнила, что представители правящей в Грузии партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» нападают на «сильнейших защитников суверенитета Грузии», имея в виду США и ЕС. По ее словам, Вашингтон в любом случае будет поддерживать Грузию, передает ТАСС.

    В заявлении Данниган также отмечается, что должностные лица Грузии предпочли отказаться от приглашения для обсуждения любых вопросов стратегического партнерства и помощи США с высокими должностными лицами в Вашингтоне.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 боевиках, подготовленных в Грузии на деньги, поступающие от зарубежных доноров, для дестабилизации обстановки в стране.

    Кобахидзе также подверг резкой критике Госдеп США и Европарламент, а Жозепа Борреля призвал не вмешиваться во внутренние дела Грузии.

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    2 мая 2024, 11:14 • Новости дня
    Парламент Грузии отменил работу из-за вандализма радикалов

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Заседание бюро парламента Грузии и пленарная сессия в четверг отменены из-за вандализма радикалов, которые в ночь на 2 мая атаковали высший законодательный орган страны после принятия во втором чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», яро критикуемого Западом и местной оппозицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении пресс-службы парламента сообщается о «повреждениях здания и инфраструктуры после атаки на парламентский дворец, поэтому проводятся восстановительные работы».

    До рассвета на проспекте Руставели проводилась демонстрация, при этом агрессивная часть митинговавших атаковала полицейских, разжигала костры у парламента, метала камни и бутылки, била стекла и написала на здании парламента «Филиал Кремля» и другие оскорбительные высказывания.

    В клиники поступили 15 человек – сотрудников полиции и протестовавших.

    Всего за два последних дня пострадали семеро полицейских.

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      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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