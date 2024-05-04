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Лучший футболист Грузии Кварацхелия стал жертвой буллинга «фашиствующих радикалов»
Лучший футболист Грузии Хвича Кварацхелия («Наполи») стал жертвой буллинга радикалов, которые требуют он него четко осудить законопроект «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В соцсетях вингер итальянского клуба и сборной Грузии написал, что «Грузия заслуживает быть частью Европы и в этом ей ничего не должно помешать».
При этом он предложил не использовать эту его позицию тем людям, которые «критиковали каждый его шаг» и «насмехались» над ним.
«Я люблю каждого грузина и мою Грузию. Сожалею, что сегодня патриотизм оценивается словами, а не делами», – также отметил Хвича Кварацхелия, пообещавший продолжать играть «за успехи страны и ее европейское будущее».
Футболист до и после этих слов подвергается неимоверному буллингу радикалов, требующих от него четко осудить закон, который они называют «русским».
Аналогично буллингу подвергаются все известные деятели Грузии, которые не осудили этот закон и не присоединились к радикальным акциям протеста.
В зашиту футболиста выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в прошлом игрок «Милан».
«Самый успешный наш футболист стал объектом насмешек и оскорблений, - заявил градоначальник. – Агрессивная кампания оскорблений ведется беспрерывно, ее объектом становится каждый, кто имеет противоположную радикалам точку зрения, а таких в нашей стране большинство».
По словам мэра Тбилиси, позиция радикалов сведена к следующей примитивной формуле: «кто не с нами – тот наш враг».
Каха Каладзе сказал, что радикалы «используют инструменты фашистской идеологии, создавая образ врага».
«Конечно, нет «русскому» закону! Но нет и любому иностранному закону или директиве!», – заявил градоначальник.
«Грузия была и будет независимой, суверенной, со своими традициями и историей и европейским будущим. Нашему свободолюбивому народу никто не навяжет фашизм и язык оскорблений», – сказал мэр Тбилиси.