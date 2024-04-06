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    Глеб Простаков Глеб Простаков Где пройдет западная граница России

    Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

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    6 апреля 2024, 11:30 • Новости дня

    Ту-95МС совершили 12-часовой полет над Чукотским морем

    Ту-95МС совершили 12-часовой полет над Чукотским морем
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Два стратегических ракетоносца Ту-95МС российской дальней авиации совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что продолжительность полета составила более 12 часов, в ходе которых экипажи Ту-95МС отработали задачи по совершенствованию летной выучки и выполнению полетов над морской акваторией.

    Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

    3 апреля 2024, 23:07 • Новости дня
    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции по телефону пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе телефонного разговора с Сергеем Шойгу глава министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню пытался убедить российского министра в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус сити холл», сообщает Минобороны России.

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – приводит ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что что за терактом в «Крокус сити холле» не стоят французские спецслужбы.

    «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил Шойгу в ходе беседы.

    Ранее сообщалось, 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с Лекорню.

    Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил соболезнования близким погибших.

    Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    За несколько дней до разговора с Шойгу Лекорню заявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.

    По его словам, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск. При этом во французских войсках эти машины, возраст которых превысил 40 лет, будут заменяться бронемашинами нового поколения Griffon.

    Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA, сообщил французский министр.

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    4 апреля 2024, 23:23 • Новости дня
    Губернатора Мурманской области Чибиса ранили ножом в Апатитах

    В Апатитах неизвестный нанес ножевое ранение губернатору Мурманской области Андрею Чибису

    Губернатора Мурманской области Чибиса ранили ножом в Апатитах
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах неизвестного, сообщила его пресс-служба.

    «На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы региона.

    Чиновника перевезли в больницу в Кировске, сейчас его оперируют.

    В пресс-службе сообщили, что в момент госпитализации Чибис был в сознании и «держался мужественно» .

    Отмечается, что нападавший задержан, детали происшествия устанавливаются.

    Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары, получил юридическое образование. Работал на руководящих должностях в Министерстве регионального развития Российской Федерации, Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,

    С 2013 по 2018 годы на должности заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, с ноября 2018 отвечал в Минстрое России за вопросы цифрового развития.

    21 марта 2019 года Указом Президента Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 8 сентября 2019 года избран Губернатором Мурманской области.

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    3 апреля 2024, 14:00 • Новости дня
    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы

    Сенатор Климов: Отказ от парада Победы – суверенное дело Казахстана

    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы
    @ REUTERS/Shamil Zhumatov

    Tекст: Анастасия Куликова

    Постсоветские государства подходят к вопросу празднования Дня Победы по-разному. Москве стоит с уважением относиться к этому, но вести активную дипломатическую работу с этими странами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал отказ Казахстана проводить военный парад ко Дню Победы. В республике решение объяснили экономией средств.

    «Казахстанцы наряду с другими народами Советского Союза в годы Великой Отечественной войны защищали мир. Республика тоже понесла потери», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. По его мнению, Астана может по-своему почтить память павших героев и поблагодарить ветеранов, неформально подойдя к празднованию 9 Мая.

    Собеседник указал, что к вопросу проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы постсоветские государства в целом подходят по-разному. Парламентарий призвал относиться к решению Казахстана отказаться от военного парада с уважением. «Это их суверенное дело – что, когда и как проводить», – подчеркнул спикер.

    Климов называет День Победы одним из звеньев, связывающих Россию и Казахстан крепкими узами. «Наши недруги это понимают и, конечно, пытаются вбить клин, в том числе и по этому вопросу», – заметил сенатор. Он указал, что Москве известно о высокой активности американского дипломатического корпуса, спецслужб, НКО на постсоветском пространстве, в том числе в республиках Центральной Азии.

    «На этом фоне решение Казахстана по Дню Победы может навевать определенные мысли, потому что и в республике существуют разные течения и взгляды. Но нам важно более активно работать с казахстанскими коллегами на парламентском уровне, развивать межпартийные контакты по линии организации гражданского общества, активнее использовать дипломатические каналы», – заключил сенатор.

    Ранее стало известно, что Казахстан не планирует проводить в этом году военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая). Минобороны республики отметило, что отказ от торжественных мероприятий позволит сэкономить бюджетные средства, а также направить все силы на «решение других задач». «В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Таким образом, военный парад в Казахстане не будет проводиться пятый год подряд. Местные издания отмечают, что в последний раз мощь казахстанской армии показывали в 2019 году. В 2020 и 2021 годах мероприятий не было из-за эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса.

    В 2022 и 2023 годах парады в Казахстане не проводились, а Минобороны страны объясняло решение стремлением к экономии бюджетных средств. При этом в городах республики и военных гарнизонах организовывали памятные мероприятия. Представители военного ведомства и органов военного управления поздравляли ветеранов по месту их жительства.

    В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным на конец января 2024 года, в Казахстане проживали 198 ветеранов Великой Отечественной войны.

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    3 апреля 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост

    Военный эксперт Леонков назвал спланированной утечку в британских СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост

    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    ГУР МО Украины могло намеренно рассказать The Guardian о планах ударить по Крымскому мосту, чтобы заручиться поддержкой западных стран. Также в ведомстве мог произойти раскол, и часть сотрудников хотела предотвратить теракт во избежание эскалации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о планах ГУР нанести повторный удар по Крымскому мосту.

    «Украинские спецслужбы привыкли анонсировать свои громкие атаки в западной прессе. Напомню, что предыдущие попытки осуществления терактов на Крымском мосту также достаточно громко обсуждались в американских и европейских изданиях. Таким образом противник пытается продемонстрировать свою силу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что утечка оказалась спланированной и в этот раз. Вполне возможно, что ГУР пытается намекнуть своим союзникам, что не станет отказываться от идеи удара. Думаю, они стараются привлечь больше ресурсов со стороны Вашингтона или Брюсселя для проведения новой террористической акции», – подчеркивает собеседник.

    «Однако рассматривать данную ситуацию можно и с другой точки зрения. Совсем недавно в Москве произошла трагедия в «Крокусе». Официальное расследование установило, что следы преступления ведут на Украину. Разумеется, данный факт заставляет западные страны с опаской относиться к дальнейшей поддержке ВСУ, СБУ и ГУР», – отмечает эксперт.

    «Если Вашингтон, Лондон и Брюссель продолжат помогать офису Зеленского в осуществлении терактов, это серьезно повысит градус эскалации. Вполне возможно, что теперь их мнение по поводу атак на Крымский мост скорректировано. Таким образом, утечка может свидетельствовать и о расхождении взглядов по поводу дальнейших действий и в самом управлении украинской разведки», – уточняет он.

    «Думаю, в ведомстве имеются люди, не желающие вынуждать Россию переходить к крайним мерам. С помощью публикации в The Guardian они попытались предотвратить усиление противоречий. Интересно, что само издание крайне скептически отзывается о способностях Украины осуществить данный теракт», – замечает собеседник.

    «Однако даже если ГУР решится на радикальные действия, Москва будет готова отбить атаку. Мы учли опыт нападений на мост 2022 и 2023 годов. Все необходимые мероприятия по улучшению обороны транспортной артерии были проведены в срок», – резюмирует Леонков.

    Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост. Об этом сообщает издание The Guardian. Ссылаясь на источники в ГУР министерства обороны Украины, газета пишет, что в настоящий момент спецслужба планирует третью попытку разрушения объекта транспортной инфраструктуры.

    Несмотря на то, что представители ведомства называют ликвидацию моста «неизбежной», издание высказывает сомнения в возможностях управления разведки осуществить данную диверсию. Подчеркивается, что за последний год Россия предприняла обширные меры по улучшению безопасности Крымского моста.

    «Усилилась противовоздушная оборона, развернута система «барж-мишеней», служащих приманкой для приближающихся управляемых ракет», – уточняет газета. При этом тема возможного теракта в данном регионе в последнее время получила достаточно широкую огласку.

    Так, в начале марта произошла утечка разговора немецких военных, в ходе которого представители бундесвера обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. Данное событие спровоцировало широкие дискуссии внутри ФРГ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях произошедшего для внутригерманской политики.

    Напомним, последняя атака ВСУ по Крымскому мосту была предпринята летом прошлого года. В результате налета двух беспилотников было повреждено дорожное полотно, однако его восстановили.

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    3 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки и хранения БПЛА ВСУ под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская ракета поразила место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, пораженная цель находится в районе Мерефянского механического завода недалеко от Харькова, передает ТАСС.

    На прошлой неделе российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ.

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    4 апреля 2024, 11:34 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»

    Политолог Бордачев: Лекорню звонком Шойгу пытался повысить значимость Франции в глазах Вашингтона

    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу является для Франции способом продемонстрировать свою политическую значимость. Однако маловероятно, что этот диалог как-то скажется на ее статусе в НАТО или же повлияет на решения Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню попытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус».

    «Парижу важно показать, что он якобы на голову превосходит остальных европейских игроков. И звонок Шойгу был призван помочь Франции продемонстрировать свою важность в глазах Вашингтона», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Я думаю, что тема «Крокуса» была лишь поводом для звонка. Иначе Сергей Шойгу, вероятно, не стал бы разговаривать с французским коллегой. Однако, по моему мнению, данный диалог не окажет значимого влияния на ситуацию. Политические расклады внутри НАТО, несмотря на изначальные цели Парижа, также не поменяются», – отмечает собеседник.

    «В данном контексте важно то, что Россия в полной мере показала готовность к конструктивному диалогу даже с теми странами, которые в последнее время «наделали шуму» своими заявлениями. Москва выше эмоций и не воспринимает «словесную шелуху» как нечто серьезное, для нас в приоритете всегда остаются реальные дела», – резюмировал Бордачев.

    Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу пытался убедить последнего в непричастности Украины и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – передает посыл Лекорню российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

    Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» расследование будет, безусловно, доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он добавил, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что за трагедией в «Крокус Сити Холле» не стоят французские спецслужбы. «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил он в ходе беседы.

    Также была затронута тема вероятной отправки французских войск на Украину. По этому поводу Сергей Шойгу указал, что в случае практической реализации это решение создаст проблемы для самого Парижа. Кроме того, в сообщении указывается готовность Елисейского дворца к диалогу по Украине.

    Напомним, телефонные переговоры Шойгу с Лекорню состоялись 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны. Франция решительно осудила атаку на «Крокус Сити Холл» и выразила соболезнования близким погибших. Французский министр также подтвердил готовность Парижа сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

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    5 апреля 2024, 17:45 • Новости дня
    Эксперт оценил шансы ВСУ создать в Орехове небольшой аналог «линии Суровикина»

    Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ попытаются возвести в Орехове ДЗОТы и бетонные конструкции

    Эксперт оценил шансы ВСУ создать в Орехове небольшой аналог «линии Суровикина»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Орехов – значимый для ВСУ город, поскольку через него осуществляется снабжение украинской группировки в Запорожской области. Превращение населенного пункта в укрепрайон наподобие Авдеевки может нести угрозу для российских сил при их локальном наступлении, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ хотят создать в Орехове укрепрайон, аналогичный тому, что ранее был создан в Авдеевке.

    «ВСУ окапываются везде в глубине обороны, речь идет о создании очаговых узлов. С этой целью привлекается техника, но в основном все происходит силами украинских солдат. И одним из укрепрайонов действительно может стать город Орехов», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Этот населенный пункт для противника – ближний тыл, через который осуществляется снабжение всей группировки ВСУ на Ореховском направлении, в том числе и той ее части, которая участвует в боях в Работино», – уточнил спикер. Онуфриенко также предположил, как может выглядеть система окопов у Орехова. Так, по его мнению, ВСУ попытаются возвести деревянно-земляные огневые точки (ДЗОТы). «На некоторых участках, куда удастся подвезти технику, вероятно, будут бетонные конструкции», – добавил собеседник.

    «Это станет одним из нескольких узлов обороны на Запорожском направлении. Другое дело, что у украинской армии нет шансов превратить их в единую цепь укреплений. Они пытаются повторить «линию Суровикина», но нужно признать, что они не располагают такими мощностями», – подчеркнул аналитик.

    Вместе с тем эксперт допускает, что превращение Орехова в укрепрайон может нести определенную угрозу для российских сил при их локальном наступлении. «Но, во-первых, этот логистический центр можно и нужно уничтожать с воздуха. Во-вторых, я не думаю, что наше большое наступление будет происходить на этом направлении. Противник ожидает наступательных операций в районе Орехова, как и в Донецкой агломерации, поэтому мне представляется нелогичным направлять основной удар ВС РФ на эти позиции», – пояснил спикер.

    Онуфриенко напомнил, что пока российские войска продолжают придерживаться стратегии «гибкой обороны». На этом фоне рассуждать об освобождении Запорожья преждевременно, заключил аналитик.

    Ранее стало известно, что украинские войска превращают город Орехов и его пригород в подконтрольной им части Запорожской области в мощный укрепленный район, сродни Авдеевке или Артемовску. Как сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские войска сооружают две линии обороны и стягивают туда войска, большое количество бронетехники и тяжелых артиллерийских систем. «Орехов открывает путь к освобождению города Запорожье», – сказал Рогов РИА «Новости».

    Напомним, военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля 2024 года. Позже стало известно о продвижении российских войск на Запорожском направлении. В частности, сообщалось об успехах в районе Работино и Вербового. Газета ВЗГЛЯД детально разбирала, каковы перспективы возвращения Россией территорий, занятых ВСУ во время летнего контрнаступа.

    По данным Минобороны, с начала года под контроль Российской армии перешло 403 кв. км территории новых регионов. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил министр обороны Сергей Шойгу. Подводя итоги боев в марте, он напомнил, что за этот месяц были заняты пять населенных пунктов – Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное в ДНР и поселок Мирное в Запорожской области.

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    3 апреля 2024, 16:44 • Новости дня
    Авиаэксперт: Предложенные Мишустиным меры сделают авиаперелеты быстрее и доступнее

    Авиаэксперт Гусаров: Увеличение прямых рейсов и развитие авиахабов позволило сократить число транзитных перелетов через Москву

    Авиаэксперт: Предложенные Мишустиным меры сделают авиаперелеты быстрее и доступнее
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия активно модернизирует аэропорты по всей стране и развивает авиастроение. Это позволит пассажирам летать быстрее и дешевле, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. В среду Мишустин в рамках отчета перед Госдумой о результатах деятельности правительства рассказал о развитии авиационной отрасли страны.

    «Мишустин в своем отчете затронул очень важную проблему развития прямых региональных перелетов. Раньше даже рейсы в соседние регионы могли осуществляться через Москву. Это существенно увеличивало время нахождения в пути, а также затраты на перелет. Кроме того, это загружало столичные аэропорты», – сказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

    По его словам, сейчас долю транзитных перелетов через Москву удалось сократить: «Теперь около 53% всех авиарейсов идут без пересадки в столице. Достигнуто это было не только за счет развития прямых маршрутов, но и благодаря созданию новых транспортных хабов. Таковыми стали, например, Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток».

    Гусаров отметил, что в своем выступлении Мишустин рассказал о планах реконструкции аэропортов страны. «Эта программа действует достаточно долго, что позволило обновить значительную часть крупных и средних воздушных гаваней. Подобное стало возможным за счет тесного взаимодействия федерального руководства, региональных властей, а также бизнеса», – отметил он.

    «Кроме того, руководство страны стремится развивать региональную авиацию – расширяется выпуск самолетов для таких перевозок. В целом авиастроение в России в последнее время ускорило рост, в основном за счет уже существующих моделей. Тем не менее следует ожидать, что в обозримой перспективе пустят в серию и новые разработки», – подчеркнул Гусаров.

    Эксперт особо отметил планируемое увеличение выпуска гражданских вертолетов. «Это достаточно гибкая отрасль, которая позволяет адаптировать производство под нужды государства и частных компаний. Речь идет о создании в будущем году на 30% машин больше. Это значит, что промышленность способна удовлетворить потребности рынка», – резюмировал собеседник.

    В Госдуме в среду, 3 апреля, прошел ежегодный отчет правительства РФ. Его представил председатель правительства Михаил Мишустин. Во время отчета премьер-министр подчеркнул, что «России нужна сильная и современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой». «В прошлом году реконструированы взлетно-посадочные полосы на аэродромах девяти городов», – отметил он. Также, по его словам, правительство направит 250 млрд рублей на обновление еще не менее 75 аэропортов страны.

    Председатель правительства заявил, что повышение связанности и транспортной доступности внутри страны является стратегическим приоритетом. Поэтому доля внутренних российских авиарейсов, которые осуществляются без пересадки в Москве, в 2023 году возросла и составила около 53%. Кроме того, он заявил, что объем промышленного производства в сфере авиастроения увеличился практически на пятую часть.

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    3 апреля 2024, 19:50 • Новости дня
    Рар: В НАТО решили застраховать помощь Украине на случай прихода Трампа к власти

    Политолог Рар: Западные страны опасаются возможной отмены финансовой помощи Украине со стороны Трампа

    Рар: В НАТО решили застраховать помощь Украине на случай прихода Трампа к власти
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Европе не хотят мира, и тенденция позиционирования НАТО в качестве прямого актора в противостоянии с Москвой будет лишь нарастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о том, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине, тем самым обезопасив поставки для ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа.

    «От Трампа на Западе ожидают всякого, в том числе прекращения помощи Украине. Поэтому НАТО, предвидя вероятность подобного развития событий, намерено взять под свой контроль переброску оружия. Это удобно для Вашингтона, так как данный шаг уводит США от прямой ответственности, минимизирует риски прямой войны с Россией и перекладывает все сопутствующие проблемы на плечи европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «При этом вряд ли все страны альянса будут в восторге от подобного развития событий. Сейчас вопросами военной помощи занимаются в основном британцы и французы. В некоторых случаях Париж и Лондон советуются с немцами. Москве будет очень сложно внести раскол в эту тройку ведущих стран альянса», – отмечает собеседник.

    «Поэтому России нужно смотреть на ситуацию весьма реалистично. ЕС не хочет мира. Все его силы брошены на то, чтобы Украина победила в войне. Таким образом, европейцы готовы все больше позиционировать НАТО как прямого актора в противостоянии с Москвой. Судя по всему, конфликт будет продолжаться еще долго», – резюмировал Рар.

    Ранее стало известно, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине. Об этом, ссылаясь на анонимные источники в альянсе, сообщает издание Politico. В статье подчеркивается, что данная инициатива позволит сохранить поток помощи ВСУ даже в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Речь идет о коалиции, носящей название «контактная группа по обороне Украины», в рамках которой лидирующую позицию с момента основания занимали Штаты. Инициативу планируется обсудить во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в среду и четверг. Окончательно утвердить реализацию данного плана хотят на саммите лидеров государств – членов альянса в июле.

    Однако объединение рассматривает и другие варианты реформы системы помощи ВСУ. Так, ряд американских чиновников сообщили газете, что иным исходом может стать не полная передача ответственности за судьбу контактной группы альянсу, но лишь выделение организации «более официального места» за столом переговоров.

    При этом издание отмечает, что передача НАТО координирующей роли станет «значительным шагом к укреплению поддержки Западом Украины». Инициатива призвана стать «предохранителем» на случай, если кто-либо из союзников прекратит поддержку офиса Зеленского.

    Осознавая сложность положения, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступил с предложением сделать военные поставки ВСУ обязательными для всех членов объединения. «Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в области безопасности на долгосрочную перспективу», – уточнил он.

    По его мнению, это позволит меньше полагаться на добровольные взносы стран – участниц НАТО и переместить проблему в область исполнения обязательств стран перед альянсом. Кроме того, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб подтвердила, что альянс рассматривает возможность создания фонда на 100 млрд долларов для ВСУ на пять лет. Об этом сообщают РИА «Новости». Причем взносы будут рассчитываться на основе ВВП государств-участниц.

    При этом идеи Столтенберга не получили всеобщего одобрения. Так, глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не будет поддерживать планы, которые смогут приблизить НАТО к войне или превратить организацию из оборонительной в наступательную. Он подчеркнул, что объединению важно придерживаться прежнего решения о недопущении прямого вовлечения в конфликт с Россией.

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    3 апреля 2024, 23:48 • Новости дня
    В Петербурге загорелась яхта на стоянке у моста Александра Невского

    В центре Петербурга загорелась яхта на стоянке у моста Александра Невского

    Tекст: Денис Тельманов

    В капитанской каюте на яхте, находящейся на зимней стоянке у моста Александра Невского в центре Петербурга произошел пожар, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

    «Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием судна Laimarita, находящегося на зимнем отстое у моста Александра Невского… В настоящее время возгорание ликвидировано, пострадавших нет», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

    Отмечается, что следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, проверить соблюдение требований пожарной безопасности.

    Отмечается, что на яхте длиной 28,5 метров, шириной 4,4 метра, пассажировместимостью 14 человек происходило горение в каюте капитана на площади 5 квадратных метров.

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    4 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    Рогов опроверг слухи о концерте Ивлеевой в Мелитополе
    Рогов опроверг слухи о концерте Ивлеевой в Мелитополе
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией!» Владимир Рогов назвал украинским вбросом слухи о якобы запланированном в Мелитополе концерте с участием певцов Ярослава Дронова (Shaman) и Олега Газманова, а также блогера Анастасии Ивлеевой.

    В своем Telegram-канале он указал, что данная информация является вбросом от вражеских ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины).

    Рогов подчеркнул, что идея проводить большой концерт в прифронтовой зоне с заранее озвученным местом и временем значит подставить людей под удар вражеских ракет.

    Кроме того, глава запорожского общественного движения отметил, что выступления Ярослава Дронова и Газманова на Запорожской земле могут быть правильно поняты, а появление организатора скандально известной «голой вечеринки» было бы воспринято запорожцами как оскорбление.

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    5 апреля 2024, 01:54 • Новости дня
    Захарова: Россия не будет церемониться с теми, кто спонсирует киевский режим

    Мария Захарова заявила, что Россия не будет церемониться со спонсорами киевского режима

    Россия не намерена церемониться с теми, кто спонсирует «киевскорежимный беспредел», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «То, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, – это точно», – написала Захарова в своем Telegram-канале

    При этом она раскритиковала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что в ходе телефонных переговоров с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню министр обороны России Сергей Шойгу «говорил «вычурно и угрожающе»

    «Не «вычурно и угрожающе», а достойно и по делу, – перечитайте сообщение Министерства обороны Российской Федерации», – написала Захарова.

    Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора с Шойгу Лекорню пытался убедить российского министра в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл», перекладывая ответственность на ИГИЛ* (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации).

    В то же время Шойгу выразил надежду, что что за терактом в «Крокус сити холле» не стоят французские спецслужбы, поскольку Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов.

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    3 апреля 2024, 18:13 • Новости дня
    Академик РАН оценил заявления Мишустина о росте продолжительности жизни в России

    Академик РАН Бойцов рассказал, почему в России удалось достичь рекордной продолжительности жизни

    Академик РАН оценил заявления Мишустина о росте продолжительности жизни в России
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Рекордные значения продолжительности жизни стали результатом системных мер. Среди них – формирование тренда на здоровый образ жизни, совершенствование диспансеризации, а также повышение доступности лекарств, сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН Сергей Бойцов. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте продолжительности жизни в России до 73,5 лет.

    «Рост продолжительности жизни наблюдается с конца первого десятилетия XXI века. Мы фиксировали почти ежегодный прирост, исключением разве что стал период пандемии», – отметил Сергей Бойцов, директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им. Чазова, академик РАН.

    По его мнению, рекордные значения стали результатом системных мер. «Прежде всего – это формирование тренда на здоровый образ жизни. Существенно уменьшилось потребление алкоголя, табака, одновременно с этим повысился интерес населения к физической активности, – указал собеседник. – Во-вторых, удалось снизить детскую смертность. Если в 2000 году этот показатель был 15,3 промилле (число смертей на тысячу новорожденных), то в прошлом году – 4,2 промилле». Бойцов объясняет: детская смертность также влияет на показатель ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ).

    «В-третьих, была усовершенствована диспансеризация. Она проходит в несколько этапов – это диагностический скрининг, обследование, диспансерное наблюдение. Одними из самых частых причин смерти в России являются болезни кровообращения и онкозаболевания. Благодаря диспансеризации удается обнаружить эти и другие заболевания на ранних стадиях», – подчеркнул академик РАН. В качестве четвертой причины роста уровня продолжительности жизни спикер назвал активное развитие специализированного лечения. Бойцов напомнил слова Мишустина о том, что операции в рамках оказания высокотехнологичной помощи в 2023 году были проведены для 1,5 млн человек.

    «Нельзя не сказать и о повышении доступности лекарственного обеспечения. Например, лица, которые перенесли инфаркт, инсульт, вмешательство на коронарных артериях, а также лечение нарушения сердечного ритма, получают бесплатно лекарственные препараты. С 2020 года такую помощь получили более 2 млн человек», – отметил собеседник. Академик РАН также напомнил о федеральном проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение».

    «За пять лет были переоснащены более 600 сосудистых центров, среди них – и региональные сосудистые центры, и первичные сосудистые отделения. Это способствовало снижению летальности при инфаркте миокарда, при инсульте», – подчеркнул собеседник. «Все это формирует задел на дальнейшее снижение смертности и увеличение общей продолжительности жизни», – заключил Бойцов.

    Уровень продолжительности жизни в России по итогам 2023 года превысил допандемийные значения и составил почти 73,5 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства. По его словам, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России. Премьер добавил, что необходим дальнейший рост продолжительности именно активной и здоровой жизни.

    Также глава правительства сообщил, что каждый второй россиянин в прошлом году прошел профилактический осмотр. Мишустин отметил, что в 2020-м это сделал лишь каждый четвертый (около 39 млн человек). По его словам, в стране программы диспансеризации были расширены, чтобы граждане могли бесплатно проверить свое здоровье.

    Мишустин сравнил и показатели получения россиянами высокотехнологичной помощи. Он уточнил, что в 2023 году в ее рамках были проведены операции для 1,5 млн человек. Показатель вырос на 12% в сравнении с 2022-м. Он обратил внимание на то, что «это не просто цифры, это спасенные жизни». «Систему здравоохранения выстраиваем так, чтобы человек мог получить квалифицированное и необходимое лечение в любом уголке России. Бесплатно, по полису ОМС», – акцентировал премьер.

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    5 апреля 2024, 11:42 • Новости дня
    Политолог отметил высокий уровень публичности пережившего покушение губернатора Чибиса

    Политолог Минченко: Мурманский губернатор Чибис известен открытостью и доступностью к общению с людьми

    Политолог отметил высокий уровень публичности пережившего покушение губернатора Чибиса
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Оценки работы губернатора Мурманской области Андрея Чибиса достаточно позитивные. Однако ни один человек, тем более публичный, не застрахован от нападения. Даже у политиков с высоким рейтингом найдутся свои недоброжелатели, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее стало известно о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

    «К сожалению, никто не застрахован от возможного случайного нападения, тем более публичные люди. Они более часто подвергаются покушениям, так как взаимодействуют с множеством граждан. Кроме того, у политика может быть очень высокий рейтинг, но обязательно найдется человек, которому он не нравится», – говорит Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Вероятно, покушение совершил психически нездоровый человек, у которого случилось обострение. Однако нападение также может быть хитрым терактом, например, если кто-то проводил обработку этого гражданина. Уверен, что следствие разберется в мотивах преступника», – отмечает собеседник.

    «Могу отметить, что я слышал только позитивные новости о деятельности мурманского губернатора. Он претендует на переизбрание на следующий срок. Также глава региона знаменит тем, что часто встречается с людьми. Чиновник открыт и доступен к общению. Но видимо это имеет и обратную сторону», – подчеркивает эксперт.

    «Множество российских компаний реализуют свои проекты в Мурманской области, например, «Еврохим», «Новатэк» или «Норильский никель». То есть регион развивается. Кроме того, я не помню скандалов, произошедших в последнее время, которые были бы связаны с губернатором», – резюмирует Минченко.

    Ранее стало известно о покушении на главу Мурманской области. ЧП произошло в четверг вечером, после встречи Андрея Чибиса с жителями города Апатиты. Мероприятие губернатор анонсировал в своих соцсетях за два дня до этого. Разговор состоялся в местном доме культуры. Когда Чибис выходил из здания после мероприятия, неизвестный мужчина напал на него с ножом и ранил в живот.

    После нападения Чибис самостоятельно дошел до машины. Его госпитализировали и прооперировали. Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев сообщил, что операция длилась больше часа. «На самом деле ему очень сильно повезло, что (ударом ножа) не была задета аорта», – сказал Ширяев. Глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что Чибису выполнили лапаротомию, ревизию и гемостаз. Он ценил состояние губернатора как «тяжелое, стабильное».

    Утром в пятницу Андрей Чибис пришел в себя после операции и записал видеообращение, в котором поблагодарил врачей за спасение и граждан за поддержку. «Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед! Все будет хорошо», – сказал Чибис.

    Нападавший после покушения попытался скрыться, но его задержали сотрудники Росгвардии. Это 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. На допросе мужчина заявил, что испытывал к губернатору неприязнь, хотя и не был знаком с ним лично. Как сообщили в Следственном комитете, ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легкого вреда здоровью. Назначены судебные экспертизы, в том числе медицинские.

    В областной прокуратуре уточнили, что в отношении напавшего на губернатора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Ему грозит срок до 20 лет.

    Ряд российский политиков отреагировали на нападение. Так, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил телеграмму в адрес губернатора Мурманской области, пожелав ему быстрее выздороветь и вернуться в строй. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал произошедшее «вероломным актом против всех жителей России». В своем Telegram-канале он отметил, что какими бы ни были мотивы нападавшего, агрессия в сторону представителей власти – это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом.

    Андрею Чибису 45 лет, он выпускник «школы губернаторов». 21 марта 2019 года указом президента был назначен врио губернатора Мурманской области, а в сентябре того же года с результатом 60,07% избран главой региона. Полномочия Чибиса истекают в сентябре 2024 года.

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    3 апреля 2024, 16:25 • Новости дня
    В МИД провоз взрывчатки в иконах назвали логикой душевнобольных

    Tекст: Александра Юдина

    Попытка провезти взрывчатку в иконах с Украины, основанная на логике душевнобольных, не требует комментариев, поделилась мнением спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, лучше не комментировать «действия душевнобольных», чтобы  «этим не заразиться», передает ТАСС.

    Захарова добавила, что логика экстремистов и террористов должна объясняться врачами, которые специализируются на данном заболевании.

    Ранее ФСБ сообщила, что на территорию России с Украины попытались ввезти взрывчатку, спрятанную в партии православных икон и церковной утвари. Груз везли через страны Европейского союза.

    В Кремле подчеркнули, что найденная в грузе с иконами взрывчатка, ехавшая с украинской территории, указывает на террористические методы, которыми оперирует киевский режим.

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