Посол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы

Эксперты поспорили о сроках выхода американского контингента из Нигера

Африканист Маслов: Пентагон попытается затянуть вывод войск США из Нигера

Tекст: Анастасия Куликова

«Решение о выводе американских военных с территории Нигера подтверждено обеими сторонами. Однако этот процесс небыстрый и займет некоторое время», – говорит Тамара Андреева, младший научный сотрудник Института Африки РАН. По ее оценкам, уход войск США с базы займет примерно столько же времени, сколько до этого потребовалось французам. Собеседница напомнила, что отношения между военными, пришедшими к власти в Ниамее, и Парижем накалились сразу после переворота летом 2023 года, а уже в сентябре Эммануэль Макрон объявил, что вывод войск будет реализован в период с октября по декабрь.

«Французам удалось уложиться в этот срок, и последние военные покинули Нигер в конце 2023 года. Численность их контингента составляла примерно 1,5 тыс. человек, в то время как американских военных сейчас незначительно меньше – около 1 тыс. человек. Соответственно, можно ожидать, что уход американских военных с базы в Нигере займет примерно два-три месяца», – уточнила Андреева.

«При этом на место солдат США уже приходят Вооруженные силы России», – добавила спикер. По ее словам, так же было и в Мали, когда на французские базы прибыли российские военные. «Ниамей заинтересован в том, чтобы российские специалисты тренировали ВС Нигера», – уточнила специалист.

Она указала, что Россия и Нигер сотрудничали и до недавних событий, которые способствовали закреплению российских позиций в Сахеле. «Например, Москва поставляла военные вертолеты, а в 2017 году между сторонами были заключены соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве, которые предусматривают поставку продукции военного назначения, совместную подготовку войск и обмен опытом по борьбе с терроризмом. Сейчас Россия расширяет и углубляет сотрудничество с африканской страной в области безопасности и обороны», – детализировала Андреева.

На этом фоне Москве важно – в том числе, и в информационном поле – подчеркивать различия российской и американской моделей сотрудничества, считает Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. «Американцы требуют от африканских стран делиться суверенитетом, они вмешиваются в их внутреннюю политику, процессы принятия решений. Россия же, напротив, заинтересована в укреплении самостоятельности государств Африки», – отметил он.

Собеседник не исключает, что Пентагон может затянуть с выводом войск из африканской страны. «Американцы способны прощаться и не уходить еще какое-то время, ожидая, возможно, перемен конъюнктуры в Ниамее», – допустил Маслов. Он также не исключает, что в рядах вооруженных сил Нигера немало выпускников американских академий, через которых продолжится работа, направленная на сдерживание растущего российского влияния.

Ранее военнослужащие из России разместились на авиабазе 101 в Нигере, где также находятся войска США. Ситуация возникла на фоне решения Ниамея о выводе американского контингента, занимавшегося контртеррористической деятельностью. В то же время в стране начали появляться российские военные специалисты, предположительно, связанные с «Африканским корпусом» – подразделением, которое призвано заменить миссии ЧВК «Вагнер» на континенте, сообщает РБК.

По информации Reuters, власти Нигера уведомили Вашингтон, что около 60 российских военных будут располагаться в стране. При этом, по словам собеседника агентства, США дали понять, что американские военнослужащие не могут находиться на базе с российскими.

Один из источников CNN пояснил, что россияне используют отдельный ангар на авиабазе, и это «не такая уж и большая территория». Собеседник Reuters назвал ситуацию «не очень хорошей, но в краткосрочной перспективе управляемой». «Американские и российские войска оказываются в непосредственной близости друг от друга в то время, когда военное и дипломатическое соперничество двух стран становится все более острым из-за конфликта на Украине», – пишет агентство.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил информацию о присутствии российских военнослужащих на авиабазе, где находятся американские войска. «Россияне находятся в отдельном комплексе. У них нет доступа к силам США или к нашей технике. Мы продолжим за этим следить. На данный момент я не вижу серьезной проблемы, которая касалась бы защиты наших сил», – приводит ТАСС слова главы Пентагона.

Сообщения о том, что силы РФ находятся в Нигере, прокомментировал Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва и страны Африки заинтересованы в оборонном сотрудничестве и продолжат его развивать. «Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», – сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, в марте правительство Нигера объявило о разрыве соглашения о военном сотрудничестве с США. К такому развитию событий привело поведение официальной делегации Госдепа, о чем ранее писала газета ВЗГЛЯД.