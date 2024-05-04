  • Новость часаПосол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

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    4 мая 2024, 07:35 • Новости дня

    Посол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы

    Посол Антонов в ответ на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ предложил США предъявить доказательства по официальным каналам

    Посол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы
    @ Pavel Bednyakov/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал утверждения Госдепа о том, что российское ГРУ якобы причастно к кибератакам против стран Европы.

    Антонов в Telegram назвал заявления США «очередным образчиком мегафонной дипломатии» со стороны Вашингтона, который пытается «обвинить Россию во всех смертных грехах». Москва не раз указывала – если у США есть «какие-то подозрения», их необходимо «передавать по официальным каналам», сопровождая «фактами и доказательствами».

    Однако, как подчеркнул Антонов, Вашингтону нечем подкрепить «свои инсинуации». Он выразил уверенность, что те будут лишь «усиливаться по мере приближения выборов президента США», отвлекая американцев «от насущных проблем».

    Антонов указал, что «лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога» наносят ущерб международной информационной безопасности.

    Запад проводит «милитаризацию информпространства», а большая часть кибератак осуществляется с территории США, сказал Антонов. Он заверил, что «для России борьба с криминалом – приоритет и неотъемлемая часть государственной политики по противодействию всем формам преступности». Москва всегда была открыта для «обсуждения возникающих проблем», если диалог ведется на равноправной основе и остается неполитизированным, заявил он.

    Напомним, ЕС и НАТО бездоказательно обвинили Россию в осуществлении «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии. Временный поверенный в делах России в Германии, который был вызван в МИД ФРГ из-за предполагаемой кибератаки на офис Социал-демократической партии Германии, категорически отверг эти обвинения. Россия и прежде неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, при этом доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

    3 мая 2024, 10:25 • Новости дня
    Украинскую диаспору в США шокировал разговор военных на русском

    В украинской диаспоре в США шокированы разговором военных на русском языке

    Tекст: Александра Юдина

    Представители украинской диаспоры в Вашингтоне шокированы тем, что приглашенные бойцы ВСУ, которые проходили реабилитацию в Штатах, начали разговаривать между собой на русском языке, сообщил экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов.

    По его словам, диаспора пригласила украинских военных после реабилитации, чтобы поддержать их, а потом произошел скандал – после выступления бойцы ВСУ начали между собой что-то обсуждать на русском языке, передает ТАСС.

    Также Милованов добавил, что проживающие в американской столице украинцы задались вопросом «кого им привели», назвав общение «на языке врага» безобразием.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что власти Прибалтики вышли из себя от русских букв.

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    3 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Европа потребовала отчетности от Украины за потраченные деньги

    ЕС призвал Украину отчитываться за полученную финансовую помощь, которой Киев может лишиться

    Европа потребовала отчетности от Украины за потраченные деньги
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может столкнуться с трудностями при получении помощи от ЕС, если не будет отчитываться об ее использовании, Киеву надо осознать, что необходима прозрачность в расходах, заявила представитель Евросоюза в Киеве Катарина Матернова в эфире украинского телемарафона.

    Представитель ЕС отметила, что Украина получает не только военную поддержку, но и серьезные финансовые вливания в бюджет на социальные выплаты и оказание общественных услуг. По ее словам, жителям Украины необходимо осознавать, что у каждой страны ЕС есть своя политика, передает ТАСС.

    Матернова добавила, что если граждане Евросоюза посчитают, что при оказании помощи Украине не будет отчетности и прозрачности, в дальнейшем поддержку Киеву будет трудно обеспечить.

    Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США. Financial Times писала, что дефицит бюджета Украины заставил ее начать вести переговоры с другими странами G7, например, с Японией и Канадой.

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    3 мая 2024, 20:36 • Новости дня
    Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций ЕС

    В 14-й пакет антироссийских санкций ЕС вошел запрет на экспорт марганцевой руды и оксида алюминия

    Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов Латвии Арвил Ашераденс в пятницу раскрыл подробности нового 14-го пакета санкций Евросоюза против России.

    Как сообщил Ашераденс, новый пакет ограничений предусматривает введение запрета на экспорт в Россию марганцевой руды и оксида алюминия, передает «Московский комсомолец».

    Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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    3 мая 2024, 11:48 • Новости дня
    Политолог сказал, какие страны Европы могут депортировать украинских уклонистов

    Политолог Скачко: Отношение к выдаче Украине уклонистов в Европе будет зависеть от нескольких факторов

    Политолог сказал, какие страны Европы могут депортировать украинских уклонистов
    @ Lucy North/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Беженцы с Украины ценятся в Чехии в качестве рабочей силы, поэтому Прага не станет выдавать уклонистов. Решение каждой европейской страны по депортации мужчин призывного возраста будет зависеть от состояния государственной экономики и внутриполитической ситуации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Чехии заявили о невозможности выдачи уклонистов Украине.

    «Чехи не хотят выдавать уклонистов офису Зеленского по экономическим мотивам. Дело в том, что на фоне миграции из стран Азии и Африки Прага начала серьезно ценить беженцев с Украины. С их помощью можно относительно легко решить вопрос рабочей силы и демографические проблемы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Отношение к выдаче уклонистов в Европе будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь от состояния экономики. Если страна за счет беженцев может решить проблемы в финансовой сфере, то их не депортируют. Второй показатель – это внутриполитическая ситуация. Многие правительства опасаются нарушения прав украинцев на фоне лояльного отношения к приезжим из других регионов», – отмечает собеседник.

    «Например, Германия или Франция, скорее всего, не выдадут уклонистов. Эти страны, как и Чехия, нуждаются в квалифицированной рабочей силе. Кроме того, таких мигрантов можно сравнительно легко интегрировать. Поляки, несмотря на свою риторику, также вряд ли будут депортировать беженцев по экономическим причинам. Тем не менее многочисленность и организованность украинской диаспоры способна вынудить Варшаву перейти к давлению на это этническое меньшинство», – подчеркивает он.

    «Выдать уклонистов может Британия. Это государство не знает, что делать с мигрантами. Беженцы – проблема для Лондона, так как они создают социальную напряженность и дополнительную нагрузку на бюджет. Страны Бенилюкса, в свою очередь, могут отдать это решение на откуп отдельных территориальных общин», – акцентирует эксперт.

    «Однако на данный момент нет механизма, который бы позволил массово депортировать граждан другой страны. Прекращение оказания консульских услуг также практически не повлияет на выезд уклонистов. Это только повысит уровень нелегальной миграции. Тем не менее украинцы все же рискуют стать теми, кого могут выслать. Именно на них и опробуют некую новую систему», – резюмировал Скачко.

    Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что республика поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов от призыва. Однако, по его словам, у Праги нет возможности влиять на процесс возвращения мигрантов призывного возраста на родину.

    В свою очередь польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину граждан призывного возраста. По словам главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, Варшава способна пойти на такой шаг, если офис Зеленского об этом попросит.

    В то же время МИД Украины принял решение не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом. Этой категории людей теперь можно будет только оформить документы для возвращения на родину. Данное указание, как заявило ведомство, следует исполнять до дальнейших «разъяснений о порядке применения» закона о мобилизации.

    Глава МИД страны Дмитрий Кулеба лично выступал за принятие данной инициативы. «Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной», – объяснил он. Ограничение доступа к консульствам, по его словам, якобы призвано решить проблему бегства украинских мужчин за границу в попытке спастись от мобилизационных мероприятий.

    В связи с этим газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия стала самой безопасной страной для украинцев.

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    4 мая 2024, 03:18 • Новости дня
    США предложили G7 компенсировать расходы на Украину с помощью активов России

    США захотели уговорить G7 компенсировать за счет прибыли от замороженных активов России помощь Киеву на 50 млрд долларов

    США предложили G7 компенсировать расходы на Украину с помощью активов России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США предлагают G7 предоставить Киеву помощь на сумму до 50 млрд долларов, а расходы компенсировать за счет прибыли от замороженных активов России, сообщили источники.

    Как сообщает Bloomberg, США проводят переговоры с «близкими партнерами». Вашингтон хочет «возглавить группу союзников», которые выделят Киеву указанную помощь. При этом, сообщает Bloomberg, «огромные расходы» должны быть «компенсированы за счет... прибыли от суверенных российских активов, которые были заморожены», передает РИА «Новости».

    Указывается, что США ведут соответствующие переговоры с G7. Вашингтон хочет, чтобы на саммите в июне страны G7 подписали соглашение по данному вопросу. Однако, как сообщает Bloomberg, переговоры проходят тяжело, заключение договоренностей может потребовать месяцев.

    Глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила информацию о переговорах: «В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся G7, а не только Соединенные Штаты делали это в одиночку».

    Напомним, СМИ пишут, что страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов. Главной причиной изменения решения стран G7 стала «боязнь ответных мер».

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    3 мая 2024, 12:44 • Новости дня
    В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов

    Сенатор Климов предложил предъявить странам «Большой семерки» счет за ущерб по замороженным активам

    В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Политики «Большой семерки» выдвигают резонансные идеи об использовании российских активов для поддержки Украины. Но когда к обсуждению подключаются банкиры и юристы, то те «жмут на тормоза», поскольку все риски становятся очевидными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее FT сообщила об отказе стран G7 от идеи полной конфискации замороженных активов РФ.

    «Большая семерка», вероятно, была вынуждена изменить планы на российские активы из-за давления со стороны западных юристов и финансистов. Они понимают, что конфискация обернулась бы для них негативными последствиями: во-первых, был бы нанесен удар по их деловой репутации, а во-вторых, это привело бы к краху и доллара, и евро, и других валют», – отметил сенатор Андрей Климов.

    По его словам, суть дискуссии стран G7 о судьбе активов РФ выглядит следующим образом: политики выдвигают резонансное предложение, спираль раскручивается, и когда обсуждение доходит до банкиров и юристов, те «жмут на тормоза». Собеседник полагает, что теперь западные чиновники попытаются найти альтернативное конфискации решение, среди которых использование доходов от российских активов.

    «Если у них этот финт пройдет, то это станет очередным нарушением. Мы вносили эти средства не под честное слово, был составлен конкретный договор. Нам стоит уже сейчас провести калькуляцию тех активов, которые находятся в странах «Большой семерки», и процентов, которые они принесли и еще принесут за то время, пока мы не можем ими распоряжаться», – считает Климов.

    «Далее Москве следует предъявить счет за понесенный ущерб, причем нужно учитывать и потерянные проценты. Эти требования можно озвучивать без стеснений, поскольку наша позиция – правовая», – добавил парламентарий. Он убежден: такую операцию необходимо проводить регулярно, а также чаще напоминать западным странам об их «долге». «Пора переходить в наступление на финансово-экономическом фронте», – акцентировал собеседник.

    Ранее стало известно, что страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов. По информации британской газеты Financial Times, главной причиной изменения решения стала «боязнь ответных мер». Ряд европейских официальных лиц обеспокоены также тем, что изъятие активов спровоцирует разбирательства о возмещении убытков по результатам двух мировых войн.

    Политически менее рискованным и юридически более обоснованным опрошенные газетой эксперты считают план использования доходов, сгенерированных активами РФ, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Объем средств, которые позволит выручить эта схема, оценивается примерно в 3 млрд евро в год, пишет FT.

    ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала спецоперации на Украине. Из них около 5-6 млрд долларов находятся в Соединенных Штатах, а большая часть – в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву. Помимо прямой конфискации и использования процентных доходов на Западе изучают вариант выпуска специальных облигаций, залогом по которым будут замороженные активы.

    Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». В качестве ответной меры Россия может конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа «C», писало агентство Reuters. Согласно некоторым оценкам, по состоянию на весну 2023 года там могло скопиться до триллиона рублей. Также правительство РФ может рассмотреть меры по «блокированию небиржевых активов, все еще принадлежащих недружественным странам», предположил управляющий инвестиционным портфелем инвестиционной компании Aigenis Владимир Язев.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

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    4 мая 2024, 00:27 • Новости дня
    Арестованный в США россиянин Винник заключил сделку о признании вины

    Адвокат Винника сообщил о согласии россиянина на сделку с прокуратурой США о признании вины

    Арестованный в США россиянин Винник заключил сделку о признании вины
    @ Giorgos Zachos/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Арестованный в США россиянин Александр Винник заключил с американской прокуратурой сделку о признании вины по делу о создании биржи криптовалют BTC-e, сообщил его адвокат Аркадий Бух.

    Защита ожидает, что приговор «будет меньше десяти лет». Бух заявил: «Решать судье, но мы чувствуем, что это отличный результат». Решение суда станет известно «через несколько месяцев», передает РИА «Новости».

    Как сообщил адвокат, до сделки Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы, возможный срок удалось снизить до «однозначной величины». Переговоры с прокурорами шли «несколько лет», заявил Бух.

    Напомним, в США Винника обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по версии США, отмывались миллиарды долларов. В 2022 году он был фактически обманным путем с нарушением всех международных правовых норм вывезен из Европы в Сан-Франциско.

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    3 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Боррель назвал условие капитуляции Украины

    Боррель: Украина капитулирует за две недели без оружия Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие западных поставок вооружения Киеву заставит Украину капитулировать в течение двух недель, заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

    «Я знаю, как остановить войну. Надо перестать поставлять оружие», – сказал Боррель, выступая с речью в Британии, передает ТАСС.

    В таком случае Украина капитулирует за две недели, считает он. При этом Боррель подчеркнул, что не хотел бы, чтобы конфликт завершился таким образом.

    Ранее офицер ВСУ сказал, когда «Киеву наступит крышка» с помощью Запада и без нее.

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    3 мая 2024, 22:44 • Новости дня
    Боррель заявил об утрате США статуса гегемона

    Боррель призвал определить роль ЕС на фоне утраты США статуса гегемона

    Tекст: Антон Антонов

    США утратили статус гегемона, в связи с этим необходимо определить роль Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель в ходе выступления в Великобритании сказал, что международная система, сложившаяся после холодной войны, прекратила существование, а «Америка потеряла свой статус гегемона», передает РИА «Новости».

    По его словам, миропорядок, который возник после Второй мировой войны, утрачивает позиции. Китай же, как отметил Боррель, «растет» и становится «супердержавой». Боррель считает, что «это не очень приятная картина».

    Он призвал «определить роль ЕС и Великобритании». Боррель полагает, что их роль будет зависеть от реакции на «растущие угрозы». Он предупредил, что данный вопрос «имеет срочную важность», так как слышны «предостережения о том, что Европа может умереть».

    Напомним, Боррель призвал вооружаться для разговора с Россией и Китаем с позиции силы. Боррель добавил, что безопасность ЕС не может зависеть от каждых выборов в США, поэтому нужно развивать собственную европейскую структуру безопасности.

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    3 мая 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперты поспорили о сроках выхода американского контингента из Нигера

    Африканист Маслов: Пентагон попытается затянуть вывод войск США из Нигера

    Эксперты поспорили о сроках выхода американского контингента из Нигера
    @ Master Sgt. Michael Matkin/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вывод войск США из Нигера займет примерно два-три месяца. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала африканист Тамара Андреева. Она напомнила, что в такой срок уложились французы, покинувшие африканскую страну ранее. Несколько иную позицию высказал африканист Андрей Маслов. По его мнению, Пентагон будет всячески затягивать этот процесс. Ранее российские и американские военные оказались на одной базе в Нигере.

    «Решение о выводе американских военных с территории Нигера подтверждено обеими сторонами. Однако этот процесс небыстрый и займет некоторое время», – говорит Тамара Андреева, младший научный сотрудник Института Африки РАН. По ее оценкам, уход войск США с базы займет примерно столько же времени, сколько до этого потребовалось французам. Собеседница напомнила, что отношения между военными, пришедшими к власти в Ниамее, и Парижем накалились сразу после переворота летом 2023 года, а уже в сентябре Эммануэль Макрон объявил, что вывод войск будет реализован в период с октября по декабрь.

    «Французам удалось уложиться в этот срок, и последние военные покинули Нигер в конце 2023 года. Численность их контингента составляла примерно 1,5 тыс. человек, в то время как американских военных сейчас незначительно меньше – около 1 тыс. человек. Соответственно, можно ожидать, что уход американских военных с базы в Нигере займет примерно два-три месяца», – уточнила Андреева.

    «При этом на место солдат США уже приходят Вооруженные силы России», – добавила спикер. По ее словам, так же было и в Мали, когда на французские базы прибыли российские военные. «Ниамей заинтересован в том, чтобы российские специалисты тренировали ВС Нигера», – уточнила специалист.

    Она указала, что Россия и Нигер сотрудничали и до недавних событий, которые способствовали закреплению российских позиций в Сахеле. «Например, Москва поставляла военные вертолеты, а в 2017 году между сторонами были заключены соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве, которые предусматривают поставку продукции военного назначения, совместную подготовку войск и обмен опытом по борьбе с терроризмом. Сейчас Россия расширяет и углубляет сотрудничество с африканской страной в области безопасности и обороны», – детализировала Андреева.

    На этом фоне Москве важно – в том числе, и в информационном поле – подчеркивать различия российской и американской моделей сотрудничества, считает Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. «Американцы требуют от африканских стран делиться суверенитетом, они вмешиваются в их внутреннюю политику, процессы принятия решений. Россия же, напротив, заинтересована в укреплении самостоятельности государств Африки», – отметил он.

    Собеседник не исключает, что Пентагон может затянуть с выводом войск из африканской страны. «Американцы способны прощаться и не уходить еще какое-то время, ожидая, возможно, перемен конъюнктуры в Ниамее», – допустил Маслов. Он также не исключает, что в рядах вооруженных сил Нигера немало выпускников американских академий, через которых продолжится работа, направленная на сдерживание растущего российского влияния.

    Ранее военнослужащие из России разместились на авиабазе 101 в Нигере, где также находятся войска США. Ситуация возникла на фоне решения Ниамея о выводе американского контингента, занимавшегося контртеррористической деятельностью. В то же время в стране начали появляться российские военные специалисты, предположительно, связанные с «Африканским корпусом» – подразделением, которое призвано заменить миссии ЧВК «Вагнер» на континенте, сообщает РБК.

    По информации Reuters, власти Нигера уведомили Вашингтон, что около 60 российских военных будут располагаться в стране. При этом, по словам собеседника агентства, США дали понять, что американские военнослужащие не могут находиться на базе с российскими.

    Один из источников CNN пояснил, что россияне используют отдельный ангар на авиабазе, и это «не такая уж и большая территория». Собеседник Reuters назвал ситуацию «не очень хорошей, но в краткосрочной перспективе управляемой». «Американские и российские войска оказываются в непосредственной близости друг от друга в то время, когда военное и дипломатическое соперничество двух стран становится все более острым из-за конфликта на Украине», – пишет агентство.

    Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил информацию о присутствии российских военнослужащих на авиабазе, где находятся американские войска. «Россияне находятся в отдельном комплексе. У них нет доступа к силам США или к нашей технике. Мы продолжим за этим следить. На данный момент я не вижу серьезной проблемы, которая касалась бы защиты наших сил», – приводит ТАСС слова главы Пентагона. 

    Сообщения о том, что силы РФ находятся в Нигере, прокомментировал Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва и страны Африки заинтересованы в оборонном сотрудничестве и продолжат его развивать. «Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», – сказал пресс-секретарь президента России.

    Напомним, в марте правительство Нигера объявило о разрыве соглашения о военном сотрудничестве с США. К такому развитию событий привело поведение официальной делегации Госдепа, о чем ранее писала газета ВЗГЛЯД.

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    3 мая 2024, 23:57 • Новости дня
    Захарова назвала слова Борреля о конфликте на Украине «формулой мира»

    Захарова назвала «формулой мира» заявление Борреля о последствиях прекращения поставок западного оружия на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что без поставок Западом оружия конфликт на Украине завершится «за две недели».

    Захарова в Telegram назвала слова Борреля «грандиозным признанием». Как отметила Захарова, «вот вам и вся «формула мира» – конфликт на Украине может остановить «прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму».

    Напомним, Боррель заявил, что без западных поставок вооружения Украина капитулирует в течение двух недель. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы конфликт завершился таким образом.

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    3 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    Боррель назвал возможную причину поражения Украины

    Боррель: Затягивание с военной помощью США может стать причиной поражения Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Затянувшееся на полгода согласование военной помощи США для Украины может «стать разницей между победой и поражением» Киева, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель в Великобритании.

    Боррель подчеркнул, что затягивание помощи Украине  из-за политической поляризации США в условиях войны может привести Киев к поражению, передает ТАСС.

    Ранее испанский генерал Педро Питарч заявил, что одобренный Вашингтоном пакет военной помощи киевскому режиму не способен изменить ход конфликта на Украине.

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    3 мая 2024, 20:10 • Новости дня
    США сняли санкции с авиакомпании Emperor Aviation

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов США вывело из-под действия антироссийских санкций мальтийского оператора деловой авиации Emperor Aviation.

    Авиакомпания, по данным Минфина США, связана с дочерью сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова Гульнарой Керимовой. Санкции были введены в ноябре 2022 года, однако одновременно с этим США выпустили генеральную лицензию, разрешающую компании «сделки, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обеспечения безопасности гражданской авиации», передает ТАСС.

    В санкционный список также были включены семь самолетов бизнес-класса, принадлежащих Emperor Aviation.

    Ранее США сняли санкции с бывшей «дочки» ВТБ – банка Ost-West Handeslbank (VTB Europe), который расположен во Франкфурте-на-Майне.

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    3 мая 2024, 09:35 • Новости дня
    Депутат: США набирают в России журналистов для информационной войны

    Депутат Пискарев: США набирают в России журналистов для информационной войны

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что подконтрольная США организация «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ) набирает российских журналистов для ведения против России информационной войны.

    Пискарев уточнил, что набор начался 1 мая, журналистам предлагают специальную стипендию, получатели которой будут заниматься подготовкой по ведению информационной войны против нашей страны и разжиганию цветных революций, передает ТАСС.

    Он также добавил, что соискателям следует помнить об ответственности за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России, в том числе и за прохождение такого обучения.

    В Госдуме напомнили также, что те, кто ранее уже подвергался административному наказанию за сотрудничество с нежелательной организацией, могут быть привлечены и к уголовной ответственности. За это может грозить до четырех лет лишения свободы.

    Как заявляла в начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова, в НАТО создают центры отслеживания и сбора разведданных для нанесения ударов по критической информационной инфраструктуре России, эти центры расположены вдоль российских границ – в Эстонии, Латвии.

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    3 мая 2024, 09:56 • Новости дня
    В Венгрии заявили, что Европа «играет с огнем» в ситуации с конфликтом на Украине

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа «играет с огнем» в ситуации с конфликтом на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Европы играют с огнем в ситуации с конфликтом на Украине, это может привести к новой мировой войне, выразил мнение на радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, Европа играет с огнем, представители ЕС маршируют навстречу войне, ежедневно делая новые шаги в этом направлении, передает ТАСС.

    Орбан добавил, что такое происходит несмотря на то, что большинство «хотят мира».

    Ранее Орбан назвал путь к урегулированию конфликта на Украине в 2025 году.

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