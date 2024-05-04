Эксперт заявил о критической ситуации ВСУ и доминировании ВС России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, вся инициатива преимущество находится в руках России, для ВСУ настал действительно критический момент, передает РИА «Новости».

Эксперт добавил, что украинским войскам не хватает огневых ресурсов и личного состава, чтобы противостоять российскому наступлению.

Кроме того, Мельник отметил, что обещанные Западом поставки оружия будут достаточными для организации украинского контрнаступления.

Ранее в субботу ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой. Также в ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часовой Яр.