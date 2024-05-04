Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.0 комментариев
Эксперт заявил о критической ситуации ВСУ и доминировании ВС России
Содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник заявил, что ситуация на фронте для Украины стала критической, когда как ВС России использует свое преимущество в вооружении, живой силе и стратегической инициативе.
По его словам, вся инициатива преимущество находится в руках России, для ВСУ настал действительно критический момент, передает РИА «Новости».
Эксперт добавил, что украинским войскам не хватает огневых ресурсов и личного состава, чтобы противостоять российскому наступлению.
Кроме того, Мельник отметил, что обещанные Западом поставки оружия будут достаточными для организации украинского контрнаступления.
Ранее в субботу ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой. Также в ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часовой Яр.