Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Tекст: Александра Юдина

Благодатный огонь, символизирующий свет Воскресения Христова, зажегся в Кувуклии – часовне в центре храма, где находится пещера Гроба Господня, передает ТАСС.

Схождение Благодатного огня стало радостным событием для миллионов православных христиан, знаменуя собой торжество жизни над смертью и начало празднования Пасхи.

Российские верующие в ожидании Благодатного огня развернули в храме Гроба Господня флаг России. Российские верующие возгласили: «Христос воскресе! Воистину воскресе».

Также своими национальными флагами периодически размахивают паломники из Грузии, Румынии, а местные православные арабы шумно распевают песни во славу Христа.

Известно, что делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь для доставки в Россию. В субботу лампада будет доставлена в Москву.

По информации пресс-службы ФАП, делегация фонда получила Благодатный огонь и уже направляется в аэропорт.

Напомним, фонд Андрея Первозванного уже много лет занимается доставкой Благодатного огня в Россию. В этом году его смогут встретить верующие в более чем 40 городах страны.

Пасха, или Воскресение Христово, в 2024 году отмечается 5 мая.