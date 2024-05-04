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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Накануне православной Пасхи в Великую субботу в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. В прямом эфире торжество транслировали Первый канал, телеканалы «Россия-1», НТВ и «Спас».
Благодатный огонь, символизирующий свет Воскресения Христова, зажегся в Кувуклии – часовне в центре храма, где находится пещера Гроба Господня, передает ТАСС.
Схождение Благодатного огня стало радостным событием для миллионов православных христиан, знаменуя собой торжество жизни над смертью и начало празднования Пасхи.
Российские верующие в ожидании Благодатного огня развернули в храме Гроба Господня флаг России. Российские верующие возгласили: «Христос воскресе! Воистину воскресе».
Также своими национальными флагами периодически размахивают паломники из Грузии, Румынии, а местные православные арабы шумно распевают песни во славу Христа.
Известно, что делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь для доставки в Россию. В субботу лампада будет доставлена в Москву.
По информации пресс-службы ФАП, делегация фонда получила Благодатный огонь и уже направляется в аэропорт.
Напомним, фонд Андрея Первозванного уже много лет занимается доставкой Благодатного огня в Россию. В этом году его смогут встретить верующие в более чем 40 городах страны.
Пасха, или Воскресение Христово, в 2024 году отмечается 5 мая.