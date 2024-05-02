«Иностранный легион» и ВСУ потеряли 270 человек в зоне работы Южной группировки

Наемники «Иностранного легиона» и ВСУ потеряли 270 человек в зоне работы Южной группировки

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка заняла более выгодные рубежи и поразила боевиков «Иностранного легиона», 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 112-й бригад теробороны у Белогоровки, Григоровки, Максимильяновки, Константиновки, Красногоровки и Парасковиевки в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Наемники и ВСУ потеряли до 270 человек и танк. При контрбатарейной борьбе: гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и три полевых склада боеприпасов.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ у Урожайного, Макаровки и Водяного в ДНР. Отражена контратака украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны у Старомайорского в ДНР.

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 100 человек, две американские гаубицы М777 и американскую гаубицу М198.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 30-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии у Синьковки, Боровой и Купянска в Харьковской области.

Отражены пять контратак украинских штурмовиков 77-й аэромобильной бригады, 110-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии у Новоселовского, Стельмаховки (ЛНР) и Кисловки (Харьковская область).

В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли свыше 150 человек и танк. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, гаубицы М777 и М198, САУ «Акация», орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.

Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны у Орехова (Запорожская область), Михайловки, Ивановки и Тягинки (Херсонская область).

В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 30 человек и американское орудие М119.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили две РСЗО HIMARS, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Средства ПВО за сутки сбили 25 украинских дронов, две французские управляемые авиабомбы Hammer, три снаряда HIMARS и «Ураган».