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    Одесса ждет от России справедливости за 2 мая
    Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
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    Американский генерал призвал поощрять бежавших за рубеж украинцев к службе в ВСУ
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    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Немецкая философия подтверждает русскую правоту

    Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Поучительная история 1 мая

    На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.

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    2 мая 2024, 13:33 • Новости дня

    «Иностранный легион» и ВСУ потеряли 270 человек в зоне работы Южной группировки

    Наемники «Иностранного легиона» и ВСУ потеряли 270 человек в зоне работы Южной группировки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные и иностранные наемные боевики «Иностранного легиона» в последние сутки в зоне ответственности Южной группировки ВС России потеряли до 270 бойцов, указало Минобороны в четверг.

    Группировка заняла более выгодные рубежи и поразила боевиков «Иностранного легиона», 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 112-й бригад теробороны у Белогоровки, Григоровки, Максимильяновки, Константиновки, Красногоровки и Парасковиевки в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Наемники и ВСУ потеряли до 270 человек и танк. При контрбатарейной борьбе: гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и три полевых склада боеприпасов.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ у Урожайного, Макаровки и Водяного в ДНР. Отражена контратака украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны у Старомайорского в ДНР.

    ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 100 человек, две американские гаубицы М777 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 30-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии у Синьковки, Боровой и Купянска в Харьковской области.

    Отражены пять контратак украинских штурмовиков 77-й аэромобильной бригады, 110-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии у Новоселовского, Стельмаховки (ЛНР) и Кисловки (Харьковская область).

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли свыше 150 человек и танк. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, гаубицы М777 и М198, САУ «Акация», орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.

    Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны у Орехова (Запорожская область), Михайловки, Ивановки и Тягинки (Херсонская область).

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 30 человек и американское орудие М119.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили две РСЗО HIMARS, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    Средства ПВО за сутки сбили 25 украинских дронов, две французские управляемые авиабомбы Hammer, три снаряда HIMARS и «Ураган».

    1 мая 2024, 17:07 • Новости дня
    Зеленского призвали наложить вето на закон о родственниках в России
    Зеленского призвали наложить вето на закон о родственниках в России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские правозащитники призвали президента Украины Владимира Зеленского ветировать одобренный Верховной радой законопроект, позволяющий увольнять украинцев с работы за сокрытие информации о связях с лицами, находящимися в России.

    Этот законопроект создает условия для притеснения и стигматизации людей, в нем нет четкого определения понятия «связи», подчеркивают правозащитники, передает ТАСС.

    В своем обращении они призывают украинского лидера вернуть документ в парламент для доработки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина признала себя диктатурой, предъявив Европе соответствующее заявление о системных нарушениях прав человека в стране.

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    2 мая 2024, 00:13 • Новости дня
    Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

    «Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота», – сказал Медведчук в интервью ТАСС.

    По его словам, в обсуждении принимали участие тогдашние глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий.

    Кроме того, к консультациям по операции привлекли главу Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского.

    Медведчук сообщил, что доставку исполнителей на место обеспечивали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный Игор Палица, который руководил акцией на месте. По его словам, за проведение акции 6 мая 2014 года Палица был назначен губернатором Одесской области.

    Медведчук подчеркнул, что все они понесут неотвратимое наказание.

    Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что события 2 мая 2014 года в Одессе официально считаются на Украине трагическим стечением обстоятельств, на деле же это было целенаправленной операцией.

    По его словам, это доказывает датированное концом апреля 2014 года письмо от тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко Александру Турчинову, который в то время был исполняющим обязанности президента Украины, в котором были перечислены предложения по подавлению акций противников майдана на юге и востоке Украины, в том числе путем проведения масштабных военных операций с привлечением армии.

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    2 мая 2024, 04:16 • Новости дня
    Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины

    Дмитрий Кулеба заявил о разрушении более половины энергосистемы Украины

    Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры страны.

    «Более половины энергетической системы  повреждено», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью журналу Foreign Policy.

    Отмечается, что в последние недели Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за повреждений объектов генерации и передачи.

    При этом энергосистема регулярно привлекает аварийную помощь из-за рубежа и увеличивает объемы импорта.

    Жителей страны просят не включать энергоемкие приборы в часы пиковых нагрузок утром и вечером.

    Ранее на Украине пожаловались на отсутствие оборудования для стабилизации энергоснабжения.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что графики отключения электричества в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы, а для стабилизации ситуации нужно оборудование, которого в стране нет.

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    1 мая 2024, 20:02 • Новости дня
    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины

    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины Бандака

    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделение ВС России под командованием старшины Владимира Бандака в зоне СВО раскрыло засаду украинских неонацистов и уничтожило эту диверсионно-разведывательную группу, выйдя из столкновения без потерь, сообщило Минобороны.

    Бандак засек ДРГ из пяти человек, продвигаясь по заданному маршруту, бойцы ВСУ готовили засаду на пути следования колонны российской бронетехники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Старшина решил воспользоваться преимуществом внезапного нападения и вступил в бой, четверо украинских военнослужащих были уничтожены, один попал в плен.

    Действия Бандака позволили не допустить потерь среди российских военных и уничтожить украинскую ДРГ.

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    2 мая 2024, 00:54 • Новости дня
    В Харьковской области «Искандерами» уничтожены две американские РСЗО HIMARS

    Группировка «Запад» уничтожила ракетным ударом «Искандерами» две американские пусковые установки РСЗО HIMARS

    В Харьковской области «Искандерами» уничтожены две американские РСЗО HIMARS
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет оперативного-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» российской группировки войск «Запад» уничтожил в Харьковской области две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, предоставленные ВСУ.

    «Нанесен ракетный удар по ожидательной позиции пусковых установок американских РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Лелюковка на купянском направлении. В результате удара две пусковые установки были уничтожены», – сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВСУ в зоне ответственности Южной группировки за неделю потеряли почти 4 тыс. человек, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 22 орудия полевой артиллерии, включая американскую САУ Paladin и пять гаубиц М777.

    Кроме того, были уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и 22 полевых склада боеприпасов.

    Ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России уничтожили на аэродроме базирования самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, восемь машин РСЗО HIMARS, Vampire и «Град», установку с пунктом управления и радиолокатором ЗРК С-300ПС, две машины ЗРК Hawk и «Оса-АКМ», две радиолокационные станции «Пеликан» и П-18.

    Российские войска за семь дней освободили Новомихайловку и Богдановку (ДНР) и продвинулась в глубину обороны ВСУ

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    1 мая 2024, 17:30 • Новости дня
    Рогов: В Работино поднят флаг России
    Рогов: В Работино поднят флаг России
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над населенным пунктом Работино в Запорожской области подняли российский флаг, заявил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    В Работино остались очаги сопротивления, продолжаются стрелковые бои, российские военные дошли до северных окраин поселка и подняли флаг Российской Федерации, сказал Рогов РИА «Новости».

    Основные силы украинских военных оставили поселок, они ушли на заранее подготовленные позиции, но часть из них пытаются сохранить «хотя бы минимальное присутствие».

    Ранее Рогов заявлял, что в Работино оставались отдельные незначительные очаги сопротивления ВСУ.

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    1 мая 2024, 20:57 • Новости дня
    Forbes: 47-я бригада ВСУ потеряла 40 машин Bradley и сотни солдат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Серьезные потери несет 47-я механизированная бригада украинской армии, она потеряла 40 машин Bradley, пять танков Abrams и сотни солдат, заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Всего за бригадой числятся 200 БМП Braldey, из них уничтожено 40, а также пять танков Abrams, говорится в материале Forbes, передает РИА «Новости».

    Бригаде необходим отдых, поскольку она непрерывно участвовала в боевых действиях, но ее направили на один из самых сложных участков в ДНР.

    Подразделение потеряло примерно 2 тыс. солдат, ему необходим отдых и реорганизация, подчеркнул Экс.

    Ранее снайперы из Бурятии ликвидировали пять военнослужащих ВСУ, помешав их ротации у Часова Яра.

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    1 мая 2024, 15:17 • Новости дня
    Спецназовец «Ахмата» откопал себя ножом из-под завалов после удара ВСУ
    Спецназовец «Ахмата» откопал себя ножом из-под завалов после удара ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командир группы «Ахмат» с позывным «Кыпчак» заявил, что откапывал себя ножом 14 часов из-под завалов, которые образовались из-за атаки украинских военных.

    Задачей группы «Кыпчака» был вывод раненых, пришлось пережить ночь в одном из зданий, рассказал военнослужащий РИА «Новости».

    ВСУ атаковали здание сельхоздроном «Баба-Яга», когда «Кыпчак» ночевал в подвале, здание завалилось, ему пришлось откапывать себя, но с собой был только нож. На это ушло 13-14 часов, пояснил он.

    Здание располагалось в прямой зоне видимости украинских военных, подойти ближе к нему российским военным «было практически невозможно», потому помощи попавший в ловушку не ждал.

    Командир отряда «Механик» пояснил, что «Кыпчак» находился в состоянии оглушения, истощения и также был обезвожен, но все же смог превозмочь все трудности и выбраться.

    В марте российский военнослужащий в одиночку атаковал группу украинских солдат в окопе с помощью гранаты.

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    2 мая 2024, 08:45 • Новости дня
    Почтовые склады пострадали из-за взрывов в Одессе

    ГСЧС: Cклады почтовой службы получили повреждения в Одессе после взрывов

    Почтовые склады пострадали из-за взрывов в Одессе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Склады почтовой службы «Новая почта» были повреждены в Одессе после взрывов, сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) страны.

    Как говорится в сообщении, после взрывов на месте ударов вспыхнул крупный пожар, который потушили пожарные, передает РИА «Новости».

    Ранее СБУ сообщила о раскрытии банды, продававшей через почту оружие с фронта.

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    2 мая 2024, 10:05 • Новости дня
    Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие

    Спикер МИД Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие

    Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Рано или поздно справедливое возмездие настигнет исполнителей и участников варварского преступления в Доме профсоюзов в Одессе, следует из комментария спикера МИД Марии Захаровой.

    По ее словам, рано или поздно справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей такого варварского преступления, не имеющего срока давности, передает ТАСС.

    Также Захарова отметила, что настанет день, когда Одесса сбросит иго бандеровцев и вновь станет свободным городом, где в согласии будут жить люди разных национальностей.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трагедия в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стала одним из проявлений нацизма на Украине, против которого направлена специальная военная операция.

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    2 мая 2024, 05:13 • Новости дня
    Российские разведчики сбили тяжелый украинский БПЛА противотанковой ракетой

    Российские разведчики сбили тяжелый украинский БПЛА «Баба-яга» противотанковой ракетой «Корнет»

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» Южной группировки войск уничтожил украинский тяжелый беспилотник, известный как «Баба-яга», сообщает Минобороны России.

    «В течение нескольких минут координаты летательного аппарата были уточнены, и он был уничтожен первым же пуском противотанковой ракеты», – передает ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел ночью. Разведчики получили информацию о работающем на малой высоте в районе их позиций украинском тяжелом коптере.

    Минобороны отмечает успешное применение переносных противотанковых ракетных комплексов разведчиками во взаимодействии с операторами БПЛА.

    «Корнеты» используются для поражения огневых точек, техники и живой силы противника, помогая продвижению штурмовых подразделений.

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    2 мая 2024, 10:41 • Новости дня
    В Крыму отреагировали на намеки постпреда Украины об атаке на Крымский мост

    Глава комитета крымского парламента Гемпель отреагировал на намеки постпреда Украины об атаке на Крымский мост

    В Крыму отреагировали на намеки постпреда Украины об атаке на Крымский мост
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Намеки на готовящийся удар по Крымскому мосту с Украины являются оскалом террористов, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    По его словам, террористы на Украине просто продолжают демонстрировать свой оскал, показывая разрушительную и чудовищную суть, передает РИА «Новости».

    Также Гемпель отметил, что «лживые и фанерные» украинские политики уже довели страну до разрухи, им осталось только разрушить гражданские объекты на территории соседнего государства.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможный удар по Крымскому мосту.

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    1 мая 2024, 15:27 • Новости дня
    На Украине заявили о возможной смене главы Минобороны Умерова

    СМИ: Главу украинского Минобороны Умерова могут сменить на «медийного военного»

    На Украине заявили о возможной смене главы Минобороны Умерова
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский министр обороны Рустем Умеров может уйти с должности на пост министра по инфраструктуре, на это место должен прийти способный к пиару человек, утверждают украинские СМИ со ссылкой на источники.

    Причиной отставки является «постепенная зачистка» главой офиса украинского президента Андрея Ермака всех руководителей, которые имеют право «заходить самостоятельно» к Владимиру Зеленскому, пишет украинская пресса, передает РИА «Новости».

    При этом не называется следующий возможный глава Минобороны, но это должен быть «медийный военный», способный создать «пиар-эффект».

    Отмечается, что Ермак также пытается дискредитировать в глазах Зеленского главу СБУ Василия Малюка.

    Напомним, в сентябре 2023 года Зеленский объявил о решении сменить министра обороны, сняв с должности Алексея Резникова. Он предложил в качестве кандидата на должность нового главы военного ведомства Рустема Умерова.

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    2 мая 2024, 11:37 • Новости дня
    Американский генерал призвал поощрять бежавших за рубеж украинцев к службе в ВСУ

    Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес призвал Киев «поправить мобилизационную систему»

    Американский генерал призвал поощрять бежавших за рубеж украинцев к службе в ВСУ
    @ Jargen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший командующий силами США в Европе отставной генерал Бен Ходжес посоветовал Украине улучшить мобилизационную систему, указав на большое количество годных к службе живущих за рубежом украинцев.

    По его словам, Украине нужно поправить свою мобилизационную систему, поскольку десятки тысяч мужчин и женщин, которые должны быть в армии, находятся в других странах, передает ТАСС.

    Ходжес добавил, что задача правительства – поощрять людей присоединиться к армии, чтобы они были уверены, что если родственник уходит в армию, он будет хорошо обучен и оснащен, его не бросят в мясорубку, а вместо этого у них будут лучшие шансы на выживание. Генерал добавил, что в противном случае Запад может задуматься, зачем им тратить сотни миллионов евро на поддержку Украины, если большое количество украинцев не готовы бороться сами.

    Отвечая на вопрос, возможно ли, что принявшие украинских беженцев страны начнут выдворять их на родину, Ходжес сказал, что это маловероятно и вряд ли Польша, Румыния или Германия заставят людей уезжать, при этом киевский режим должен принять необходимые меры, чтобы поощрить людей возвращаться.

    Ранее Ходжес заявил, что Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан.

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    1 мая 2024, 21:15 • Новости дня
    Экс-депутат Рады Мосийчук: У Зеленского закончилась легитимность

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Западе через какое-то время поднимут вопрос о легитимности украинского президента Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.

    У Зеленского «закончилась легитимность», заявил Мосийчук в интервью, передает РИА «Новости».

    По его мнению, в скором времени западные страны зададутся вопросом о его легитимности.

    Политик добавил, что разговаривал с немецкими и австрийскими чиновниками, которые якобы обеспокоены вопросом официального статуса украинского лидера.

    В скором времени проблему начнут поднимать в западной прессе и на дипломатическом уровне.

    Ранее Зеленский заявлял, что Украина не сможет войти в НАТО до тех пор, пока «не победит» Россию.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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